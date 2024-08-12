В белгородском приграничье, где введён режим ЧС, проведут реорганизацию бюджетников

В Белгородской области на данный момент режим ЧС введён на территории 15 населённых пунктов, а въезд ограничен ещё в 14 пунктов. Однако на их территории продолжают формально работать некоторые из учреждений культуры, спорта, здравоохранения и т. п., которые функционируют за счёт средств из бюджета региона, муниципалитета и т. д. Также сейчас они осуществляют деятельность на других территориях либо по факту не работают вовсе.