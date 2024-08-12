В белгородском приграничье, где введён режим ЧС, проведут реорганизацию бюджетников

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Белгородской области на данный момент режим ЧС введён на территории 15 населённых пунктов, а въезд ограничен ещё в 14 пунктов. Однако на их территории продолжают формально работать некоторые из учреждений культуры, спорта, здравоохранения и т. п., которые функционируют за счёт средств из бюджета региона, муниципалитета и т. д. Также сейчас они осуществляют деятельность на других территориях либо по факту не работают вовсе.
Как заявила Анна Черникова, начальник правового управления в правительстве региона, в данной ситуации необходимо провести их реорганизацию. Мероприятиями по реорганизации могут стать разделение или объединение юридических лиц, временный перевод сотрудников на работу к другому работодателю и т. п.:
«В первую очередь — недопущение нарушения трудовых прав работников, которые осуществляют свою деятельность в данных учреждениях и организациях. Поэтому я бы попросила дать поручение заместителям губернатора, руководителям отраслевых органов и местного самоуправления проработать вопрос организации деятельности государственных и муниципальных учреждений с соблюдением норм трудового законодательства и принципам эффективности расходования бюджетных денежных средств».
Ранее жителей Колотиловки в Краснояружском районе также попросили покинуть населённый пункт из-за участившихся обстрелов. Жители попросили помощи с вывозом животных и имущества.
Также сегодня утром белгородцев в срочном порядке попросили выехать из Краснояружского района из-за повысившейся активности ВСУ на границе. Вячеслав Гладков отправился в муниципалитет для помощи в эвакуации местных жителей. Кроме того, до этого поступали новости о замеченных украинских танках в районе краснояружских населённых пунктов.