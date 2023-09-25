В Белгородской области с 1 октября повысят зарплаты, но не всем

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
С 1 октября в Белгородской области бюджетникам должны поднять зарплату на 5,5%. Исходя из постановления, увеличение зарплаты ожидает работников казённых, автономных и бюджетных учреждений, которые финансируются за счёт областного и местного бюджетов
Администрациям районов и горокругов рекомендовано тоже повысить оплату труда бюджетников с 1 октября.
Ранее РИА «Новости» составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. Белгород в этом списке занял 46-е место из 100. Средняя зарплата по состоянию на первое полугодие 2023 года составила 51,9 тыс. рублей.
Напомним, что в Белгородской области определили прожиточный минимум на 2024 год. Так, показатель на душу населения составит 12 813 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в сумме 13 966 рублей, для детей — 12 429 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей