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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:35

Зарплата

В Белгородской области с 1 октября повысят зарплаты, но не всем

25 сентября 2023, 09:32
Фото: 1MI
Зарплата

Белгородским бюджетникам поднимут зарплаты

Повышение оплаты труда коснётся сотрудников финансируемых за счёт областного и местного бюджетов учреждений. Меры по увеличению должны принять уже 1 октября 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

С 1 октября в Белгородской области бюджетникам должны поднять зарплату на 5,5%. Исходя из постановления, увеличение зарплаты ожидает работников казённых, автономных и бюджетных учреждений, которые финансируются за счёт областного и местного бюджетов

Администрациям районов и горокругов рекомендовано тоже повысить оплату труда бюджетников с 1 октября.

Ранее РИА «Новости» составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. Белгород в этом списке занял 46-е место из 100. Средняя зарплата по состоянию на первое полугодие 2023 года составила 51,9 тыс. рублей.

Напомним, что в Белгородской области определили прожиточный минимум на 2024 год. Так, показатель на душу населения составит 12 813 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в сумме 13 966 рублей, для детей — 12 429 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей

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#Белгородская область#Повышение#Зарплата#Бюджетники#Белгород#Александра Склярова
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