В Белгородской области с 1 октября повысят зарплаты, но не всем

Напомним, что в Белгородской области определили прожиточный минимум на 2024 год. Так, показатель на душу населения составит 12 813 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в сумме 13 966 рублей, для детей — 12 429 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей