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Posted 29 октября, 08:54

Published 29 октября, 08:54

Modified 29 октября, 08:57

Updated 29 октября, 08:57

Свалка мусора по адресу улица Газовиков, 13а в Белгороде

Понять и простить? ЦЭБ снова перенёс срок уборки свалки в проблемном дворе Белгорода

29 октября 2024, 08:54
Фото: bel.ru. Свалка мусора по адресу улица Газовиков, 13а в Белгороде

ЦЭБ снова перенёс уборку проблемной мусорки в Белгороде

Сюжет
Мусор
В субботу, 26 октября, читательница обратилась к нам с жалобой на скопившуюся в её дворе гору мусора. Баки там так переполнились, что пакеты с отходами местные начали складывать рядом. ЦЭБ обещал убрать всё на следующий день. Что-то изменилось?

Свалка у дома №13а по улице Газовиков скоро не просто вырастет «до козырька», а завалит вход в подъезд. ЦЭБ обещал убрать всё на следующий день после публикации Бел.Ру, но так этого и не сделал.

Проблема, как объяснили в организации, заключается в неудобных контейнерах. Ответственность переложили на управляющую компанию: ЦЭБ просил баки заменить, а УК проигнорировали.

Уже вторник, с момента жалобы прошло три дня. В компании извинились, срок вывоза перенесли. Теперь обещают сделать всё до конца месяца.

«В связи с техническими сложностями вывоз отходов временно затруднен. Специалисты работают над решением проблемы, и после выхода необходимого количества спецтехники отходы будут вывезены согласно установленному графику», — написано в комментарии.
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