Понять и простить? ЦЭБ снова перенёс срок уборки свалки в проблемном дворе Белгорода

Posted 29 октября, 08:54
Published 29 октября, 08:54
Modified 29 октября, 08:57
Updated 29 октября, 08:57
Свалка у дома №13а по улице Газовиков скоро не просто вырастет «до козырька», а завалит вход в подъезд. ЦЭБ обещал убрать всё на следующий день после публикации Бел.Ру, но так этого и не сделал.
Проблема, как объяснили в организации, заключается в неудобных контейнерах. Ответственность переложили на управляющую компанию: ЦЭБ просил баки заменить, а УК проигнорировали.
Уже вторник, с момента жалобы прошло три дня. В компании извинились, срок вывоза перенесли. Теперь обещают сделать всё до конца месяца.
«В связи с техническими сложностями вывоз отходов временно затруднен. Специалисты работают над решением проблемы, и после выхода необходимого количества спецтехники отходы будут вывезены согласно установленному графику», — написано в комментарии.