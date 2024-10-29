Понять и простить? ЦЭБ снова перенёс срок уборки свалки в проблемном дворе Белгорода

ЦЭБ снова перенёс уборку проблемной мусорки в Белгороде

Сюжет Мусор

В субботу, 26 октября, читательница обратилась к нам с жалобой на скопившуюся в её дворе гору мусора. Баки там так переполнились, что пакеты с отходами местные начали складывать рядом. ЦЭБ обещал убрать всё на следующий день. Что-то изменилось?