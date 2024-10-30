Летний кинотеатр и креатив-таун в парке Ленина в Белгороде сделают до конца года

На территории уже установили качели, перголы, скамьи с навесами, которые почему-то разместили в тени деревьев. Готовы спортивный кластер, в котором обустроили скейт-парк, памп-трек и площадку со столами для настольного тенниса, фонтаны «Кувшинка» и контактный у культурного центра «Октябрь». Второй, кстати, оказался травмоопасным, но это исправили.