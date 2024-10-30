bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 11:52

Published 30 октября, 11:52

Modified 30 октября, 11:54

Updated 30 октября, 11:54

Реконструкция парка имени Ленина

Летний кинотеатр и креатив-таун в парке Ленина в Белгороде сделают до конца года

30 октября 2024, 11:52
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Реконструкция парка имени Ленина
Сюжет
Благоустройство
Скоро завершится второй этап реконструкции Центрального парка. Мэр Валентин Демидов проверил ход работ и рассказал, когда завершат некоторые объекты.

Основное внимание на данном этапе уделяют строительству объектов отдыха и досуга. Почти завершён летний кинотеатр, скоро закончат и креатив-таун. Там будут арт-галереи, мастерские, коворкинг-центр и фудкорт. «В процессе» находится танцплощадка. Власти обещают, что эти три объекта сдадут уже до конца года.

Недавно в парке проложили инженерные сети, сейчас доделывают систему полива зелёных насаждений, проезды и тротуары.

На территории уже установили качели, перголы, скамьи с навесами, которые почему-то разместили в тени деревьев. Готовы спортивный кластер, в котором обустроили скейт-парк, памп-трек и площадку со столами для настольного тенниса, фонтаны «Кувшинка» и контактный у культурного центра «Октябрь». Второй, кстати, оказался травмоопасным, но это исправили.

Реконструкция парка имени ЛенинаРеконструкция парка имени Ленина
Реконструкция парка имени ЛенинаРеконструкция парка имени Ленина
Реконструкция парка имени ЛенинаРеконструкция парка имени Ленина
Реконструкция парка имени ЛенинаРеконструкция парка имени Ленина
Реконструкция парка имени ЛенинаРеконструкция парка имени Ленина
Реконструкция парка имени ЛенинаРеконструкция парка имени Ленина
Реконструкция парка имени Ленина. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Лабиринт, сакура, неправильные яблоки и гриб: как изменят Центральный парк Белгорода?
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 400 деревьев высадят в парке Ленина в БелгородеКто-то оставляет книги: белгородцы не поняли функции новых конструкций в паркеВ парке Ленина в Белгороде появится ещё один необычный объект: фото
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Благоустройство#Кинотеатр#Новости Белгорода#Фонтаны#Белгород#Центральный парк имени Ленина#Креатив-таун#Танцплощадка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика