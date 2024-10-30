Летний кинотеатр и креатив-таун в парке Ленина в Белгороде сделают до конца года

Posted 30 октября, 11:52
Published 30 октября, 11:52
Modified 30 октября, 11:54
Updated 30 октября, 11:54
Основное внимание на данном этапе уделяют строительству объектов отдыха и досуга. Почти завершён летний кинотеатр, скоро закончат и креатив-таун. Там будут арт-галереи, мастерские, коворкинг-центр и фудкорт. «В процессе» находится танцплощадка. Власти обещают, что эти три объекта сдадут уже до конца года.
Недавно в парке проложили инженерные сети, сейчас доделывают систему полива зелёных насаждений, проезды и тротуары.
На территории уже установили качели, перголы, скамьи с навесами, которые почему-то разместили в тени деревьев. Готовы спортивный кластер, в котором обустроили скейт-парк, памп-трек и площадку со столами для настольного тенниса, фонтаны «Кувшинка» и контактный у культурного центра «Октябрь». Второй, кстати, оказался травмоопасным, но это исправили.