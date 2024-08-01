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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В центральном парке Белгорода появились новые объекты

Теннисные столы и закрытые туалеты: как сейчас выглядит центральный парк в Белгороде?

1 августа 2024, 13:41
Фото: bel.ru

В центральном парке Белгорода появились новые объекты

В областной столице идёт реконструкция центрального парка. Что уже сейчас сделали, а что только собираются, и как это выглядит — смотрите в материале Бел.Ру.

В центральном парке Белгорода полным ходом идёт реконструкция. Довольно большая часть парка недоступна для посетителей и скрыта тентами. Где-то стоят знаки, которые ограничивают проход. На площадь перед КЦ «Октябрь» нельзя пройти просто так, тут стоит табличка, что проход разрешён только посетителям центра. Правда, тут он записан как «дом культуры», а не центр культуры.

Фото: bel.ru

Но в части парка ремонтные работы проходят не за баннерами и заборами, и за прогрессом можно понаблюдать.

Где-то уже сделали новые прогулочные дорожки из мелких камней, которые похожи на те, что можно встретить на пляжах с галькой, а не песком. Из-за того, что они покрыты скрепляющим составом, солнечные лучи бликуют на них, а из-за того, что они все разного размера и цвета, на свету выходит интересная картина, которую, к сожалению, не передаёт камера.

Встречаются в парке и новые кустарники, и цветы, но их немного и некоторые участки пока выглядят пустовато. Некоторые клумбы покрыли декоративной корой.

Фото: bel.ru

Появился небольшой спортивный кластер со столами для настольного тенниса. Здесь ярко-голубое прорезиненное покрытие на земле, несколько скамеек, урны, велопарковка и четыре стола для игры.

Они очень массивные, каменные, похожие на советские напольные плиты с мраморной крошкой, а сетки на них железные и качественно прикручены. Разметка на столе — это просто краска, которая в некоторых местах уже стёрлась.

Деревья рядом с кластером не растут, а над лавочками нет навесов. В солнечный день долго посмотреть за игрой не получится.

Фото: bel.ru

Фонтан «Кувшинка» теперь работает. Вокруг него установлена железная конструкция, которая позже, вероятно, станет навесом или даже качелями. С другой стороны — помещение под бизнес. Посетителей парка будут кормить шаурмой. В мэрии объяснили, что такой нестационарный объект для обслуживания населения в рекреационных зонах допускается и без аренды участка. Общепиту просто необходимо было получить разрешение.

Фото: bel.ru

Также на территории парка установили несколько общественных туалетов, но сейчас они закрыты плёнкой, а не скрытые упаковкой кабинки закрыты.

Работы ведутся и на скейт-площадке, которая появится рядом с роликовым треком.

Главный вход в парк также перекрыт. Там сейчас выкладывают новую плитку.

Фото: bel.ru
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