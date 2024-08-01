Теннисные столы и закрытые туалеты: как сейчас выглядит центральный парк в Белгороде?

Где-то уже сделали новые прогулочные дорожки из мелких камней, которые похожи на те, что можно встретить на пляжах с галькой, а не песком. Из-за того, что они покрыты скрепляющим составом, солнечные лучи бликуют на них, а из-за того, что они все разного размера и цвета, на свету выходит интересная картина, которую, к сожалению, не передаёт камера.