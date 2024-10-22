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Posted 22 октября, 06:51

Published 22 октября, 06:51

Modified 22 октября, 06:53

Updated 22 октября, 06:53

Парк им. Ленина в Белгороде озеленят

Почти 400 деревьев высадят в парке Ленина в Белгороде

22 октября 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Парк им. Ленина в Белгороде озеленят
Сюжет
Благоустройство
В Белгороде продолжается благоустройство Центрального парка. Ранее там начали высаживать кустарники, а в этом сезоне планируют ещё и деревья, рассказал Валентин Демидов.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина планируют высадить около 400 новых деревьев.

Озеленители сделают это уже в текущем сезоне, а пока завозятся саженцы-крупномеры, рабочие формируют для растений лунки.

Большая часть высаженных растений — 300 штук — придётся на лиственные деревья: липы, декоративные яблони, морденский боярышник, робиния, амурский бархат, красные и остролистные клены, голландский вяз.

Ещё 95 будут хвойными. Это лиственницы, ели, сосны.

Кроме этого, в парке продолжается посадка кустарников. Всего хотят их высадить 30 тысяч.

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#Валерия Колесникова#Благоустройство#Деревья#Саженцы#Белгород#Кустарники#Парк им. Ленина
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