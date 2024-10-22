Почти 400 деревьев высадят в парке Ленина в Белгороде

Posted 22 октября, 06:51
Published 22 октября, 06:51
Modified 22 октября, 06:53
Updated 22 октября, 06:53
В Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина планируют высадить около 400 новых деревьев.
Озеленители сделают это уже в текущем сезоне, а пока завозятся саженцы-крупномеры, рабочие формируют для растений лунки.
Большая часть высаженных растений — 300 штук — придётся на лиственные деревья: липы, декоративные яблони, морденский боярышник, робиния, амурский бархат, красные и остролистные клены, голландский вяз.
Ещё 95 будут хвойными. Это лиственницы, ели, сосны.
Кроме этого, в парке продолжается посадка кустарников. Всего хотят их высадить 30 тысяч.