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Posted 16 октября, 14:17

Published 16 октября, 14:17

Modified 16 октября, 14:19

Updated 16 октября, 14:19

Городские территории будут облагораживать иначе

Площадки для собак, парковые дорожки и фасады: что может измениться в Белгороде?

16 октября 2024, 14:17
Фото: bel.ru
Городские территории будут облагораживать иначе

Новые правила благоустройства обсудили в Белгороде

Сюжет
Благоустройство
В Белгороде состоялось обсуждение новых правил благоустройства города. Особое внимание уделили требованиям к фасадам зданий, контейнерным площадкам и организации пешеходных коммуникаций. Остальные подробности рассказали в мэрии Белгорода.

В Белгороде обсудили новые правила благоустройства городских территорий. Срок действия текущей версии документа истекает в феврале 2025 года.

В обновлённом проекте предложены рекомендации по выбору цвета для фасадов зданий и уточнены требования к содержанию и расположению контейнерных площадок.

Определили и размер площадок для выгула собак и расстояние от них до окон жилых и общественных зданий. Оно должно составлять не менее 25 метров. Установили и ограничения по содержанию объектов наружного освещения.

В главу, посвящённой организации пешеходных коммуникаций, внесены изменения в классификацию садово-парковых дорожек и их размеры.

Все предложения, поступившие от депутатов, активистов и жителей города, принявших участие в публичных слушаниях, учтены и внесены в протокол для дальнейшей работы с учётом действующего законодательства.

Теперь проект документа будет рассмотрен на постоянных комиссиях Белгородского городского совета.

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