Площадки для собак, парковые дорожки и фасады: что может измениться в Белгороде?

Posted 16 октября, 14:17
Published 16 октября, 14:17
Modified 16 октября, 14:19
Updated 16 октября, 14:19
В Белгороде обсудили новые правила благоустройства городских территорий. Срок действия текущей версии документа истекает в феврале 2025 года.
В обновлённом проекте предложены рекомендации по выбору цвета для фасадов зданий и уточнены требования к содержанию и расположению контейнерных площадок.
Определили и размер площадок для выгула собак и расстояние от них до окон жилых и общественных зданий. Оно должно составлять не менее 25 метров. Установили и ограничения по содержанию объектов наружного освещения.
В главу, посвящённой организации пешеходных коммуникаций, внесены изменения в классификацию садово-парковых дорожек и их размеры.
Все предложения, поступившие от депутатов, активистов и жителей города, принявших участие в публичных слушаниях, учтены и внесены в протокол для дальнейшей работы с учётом действующего законодательства.
Теперь проект документа будет рассмотрен на постоянных комиссиях Белгородского городского совета.