Установят ли в Белгороде питьевые фонтанчики при благоустройстве города?

В такую аномальную жару, которая «атаковала» Белгород на прошедшей неделе, охладиться хочется очень. Основной способ — как раз питьё. Ранее с редакцией Бел.ру диетолог поделился теми напитками, которые во время летнего зноя отлично восстанавливают водный баланс и освежают организм. А также рассказал, что лучше в жару не пить и кому.