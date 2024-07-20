Установят ли в Белгороде питьевые фонтанчики при благоустройстве города?

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На вечерней трансляции Валентина Демидова 19 июля белгородка задала мэру вопрос, появятся ли в Белгороде питьевые фонтанчики при благоустройстве городе.
Женщина получила ответ на свой комментарий от администрации. Они сообщили, что в текущих планах по благоустройству города установка питьевых фонтанчиков не предусмотрена.
В такую аномальную жару, которая «атаковала» Белгород на прошедшей неделе, охладиться хочется очень. Основной способ — как раз питьё. Ранее с редакцией Бел.ру диетолог поделился теми напитками, которые во время летнего зноя отлично восстанавливают водный баланс и освежают организм. А также рассказал, что лучше в жару не пить и кому.