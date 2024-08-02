«Каменные дорожки», фонтан, зелень: в Центральном парке продолжают благоустройство

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Градоначальник сообщает, что в рамках благоустройства в парке продолжаются работы по обустройству прогулочных аллей. Там замостили плиткой 11 тысяч квадратных метров.
Для пеших прогулок белгородцев поверхность земли выкладывают тротуарной плиткой и «каменными дорожками» с покрытием TerraWay. На сегодняшний день готово уже 3250 квадратных метров таких дорожек.
В парке также устанавливают наружное освещение и скамейки для отдыха. Смонтировано уже 286 опор для светодиодов и установлено 24 деревянные скамейки.
Кроме этого, в парке уже работает фонтан «Кувшинка». Рядом с ним устанавливают пристройки для защиты от солнца и опору для вьющихся растений. Около места, где в будущем появится скейт-парк, уже работает площадка для настольного тенниса.
В парке также активно занимаются озеленением: высаживают кустарники и многолетние цветы. Здесь уже можно увидеть кизильник, пузыреплодник, бирючину, гортензию, спирею, можжевельник, дербенник, монарду, эхинацею, ожику и другие растения. Всего высажено 16,5 тыс. цветов и кустарников.