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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде

«Каменные дорожки», фонтан, зелень: в Центральном парке продолжают благоустройство

2 августа 2024, 12:28
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде

В Центральном парке Белгорода высадили 16,5 тыс. цветов и кустарников

В столице региона работают над вторым этапом благоустройства Центрального парка культуры и отдыха им. В. И. Ленина. Там уже появились дорожки, по которым будет комфортно гулять вечерами, заканчивают обустройство зон для отдыха. Подробностями поделился мэр города Валентин Демидов.

Градоначальник сообщает, что в рамках благоустройства в парке продолжаются работы по обустройству прогулочных аллей. Там замостили плиткой 11 тысяч квадратных метров.

Для пеших прогулок белгородцев поверхность земли выкладывают тротуарной плиткой и «каменными дорожками» с покрытием TerraWay. На сегодняшний день готово уже 3250 квадратных метров таких дорожек.

В парке также устанавливают наружное освещение и скамейки для отдыха. Смонтировано уже 286 опор для светодиодов и установлено 24 деревянные скамейки.

Кроме этого, в парке уже работает фонтан «Кувшинка». Рядом с ним устанавливают пристройки для защиты от солнца и опору для вьющихся растений. Около места, где в будущем появится скейт-парк, уже работает площадка для настольного тенниса.

В парке также активно занимаются озеленением: высаживают кустарники и многолетние цветы. Здесь уже можно увидеть кизильник, пузыреплодник, бирючину, гортензию, спирею, можжевельник, дербенник, монарду, эхинацею, ожику и другие растения. Всего высажено 16,5 тыс. цветов и кустарников.

Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в БелгородеРеконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде
Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде
Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде
Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде
Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде
Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде
Реконструкция в Центральном парке имени Ленина в Белгороде
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Теннисные столы и закрытые туалеты: как сейчас выглядит центральный парк в Белгороде?
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