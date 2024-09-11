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Posted 11 сентября, 15:04

Published 11 сентября, 15:04

Modified 11 сентября, 15:04

Updated 11 сентября, 15:04

Если проект примут в работу, станут строже следить за видов могил.

В Белгороде разберутся с благоустройством кладбищ

11 сентября 2024, 15:04
Фото: 1MI
Если проект примут в работу, станут строже следить за видов могил.

В документ о содержании кладбищ в Белгороде хотят внести изменения

Сюжет
Депутаты
Депутаты обсудили планы по улучшению содержания кладбищ и предложили ввести новые правила для поддержания порядка и чистоты на этих территориях. Например, ограничения могут ввести на высоту надгробий и ограждений.

В Белгороде могут измениться правила содержания кладбищ. Соответствующее решение должны принять депутаты. Однако о некоторых поправках уже можно узнать из проекта решения.

Так, из документа следует, что планируется запретить устройство захоронений на участках, образующихся между соседними местами захоронения, на обочинах дороги и в пределах защитных зон.

Высота надгробий должна составлять до 1,5 метра, а оград — до 0,5 метра. При этом ограды не должны иметь заострённых прутьев.

Все работы, включая замену надгробий или установку ограждений, разрешать проводить с апреля по ноябрь с учётом погодных условий. Ответственность за эти работы возложена на лиц, ответственных за погребение. Для этого потребуется необходимо получить специальное разрешение.

Планируется ввести дополнительные требования:

  • запретить объединение двух и более мест для захоронения;
  • обеспечить проход между соседними местами для захоронения шириной не менее 0,5 метра;
  • поддерживать прилегающую территорию в чистоте;
  • поддерживать элементы благоустройства и надгробия в хорошем состоянии;
  • запретить высадку деревьев.

Демонтаж будет производиться за счёт средств лица, ответственного за захоронение, в течение 30 дней со дня получения распоряжения специализированной службы.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, изменения уже обсудили на совместном заседании комиссий по бюджету, экономике и градостроительству. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о передаче кинотеатров «Радуга» и «Победа» из муниципального имущества в собственность области.

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