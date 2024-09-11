В Белгороде разберутся с благоустройством кладбищ

Как сообщили в пресс-службе горсовета, изменения уже обсудили на совместном заседании комиссий по бюджету, экономике и градостроительству. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о передаче кинотеатров «Радуга» и «Победа» из муниципального имущества в собственность области.