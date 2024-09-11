В Белгороде разберутся с благоустройством кладбищ

Posted 11 сентября, 15:04
Published 11 сентября, 15:04
Modified 11 сентября, 15:04
Updated 11 сентября, 15:04
В Белгороде могут измениться правила содержания кладбищ. Соответствующее решение должны принять депутаты. Однако о некоторых поправках уже можно узнать из проекта решения.
Так, из документа следует, что планируется запретить устройство захоронений на участках, образующихся между соседними местами захоронения, на обочинах дороги и в пределах защитных зон.
Высота надгробий должна составлять до 1,5 метра, а оград — до 0,5 метра. При этом ограды не должны иметь заострённых прутьев.
Все работы, включая замену надгробий или установку ограждений, разрешать проводить с апреля по ноябрь с учётом погодных условий. Ответственность за эти работы возложена на лиц, ответственных за погребение. Для этого потребуется необходимо получить специальное разрешение.
Планируется ввести дополнительные требования:
Демонтаж будет производиться за счёт средств лица, ответственного за захоронение, в течение 30 дней со дня получения распоряжения специализированной службы.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, изменения уже обсудили на совместном заседании комиссий по бюджету, экономике и градостроительству. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о передаче кинотеатров «Радуга» и «Победа» из муниципального имущества в собственность области.