Новый фонтан в Центральном парке Белгорода оказался опасным

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Недавно в Белгороде напротив культурного центра «Октябрь» появился новый светодинамический фонтан. Это сложное устройство: сценарии движения струй, технологию фильтрации и обеззараживания воды прорабатывали специалисты. Казалось, что по безопасности продумали всё, но нет.
Родители юных белгородцев попросили обратить внимание на покрытие. Оно представляет собой металлическую решётку, через которую и бьёт вода. Однако отверстия в ней слишком большие. Детские ножки застревают в них, в итоге малыши падают и травмируются, пишут горожане.
«Отличный, красивый фонтан, но, пока там находились, одна девочка бегала в фонтане и упала, разбила колени. Мой сын, зацепившись за решётку, разбил обе коленки и срезал краем решётки кожу на обеих ладошках. После нас, пока я бинтовала ребёнка, ещë один там упал, и долго родители его успокаивали», — рассказала одна из обеспокоенных мам.
Примечательно, что фонтан задумывался как контактный, то есть предполагал, что по нему будут ходить и взрослые, и дети.
В администрации города пообещали направить вопрос по возможной замене покрытия специалистам.