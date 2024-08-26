Новый фонтан в Центральном парке Белгорода оказался опасным

Родители юных белгородцев попросили обратить внимание на покрытие. Оно представляет собой металлическую решётку, через которую и бьёт вода. Однако отверстия в ней слишком большие. Детские ножки застревают в них, в итоге малыши падают и травмируются, пишут горожане.