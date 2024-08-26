bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Новый контактный фонтан в Центральном парке.

Новый фонтан в Центральном парке Белгорода оказался опасным

26 августа 2024, 09:43
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Новый контактный фонтан в Центральном парке.

Белгородцы пожаловались на травмоопасный фонтан в парке

Новый световой фонтан напротив культурного центра «Октябрь» обещал стать одним из самых красивых объектов в реконструируемом парке. Но пока стал только травмоопасным. Решётчатое покрытие, через которое бьют струи воды, оказалось небезопасным для маленьких посетителей, утверждают горожане.
Сюжет
Дети

Недавно в Белгороде напротив культурного центра «Октябрь» появился новый светодинамический фонтан. Это сложное устройство: сценарии движения струй, технологию фильтрации и обеззараживания воды прорабатывали специалисты. Казалось, что по безопасности продумали всё, но нет.

Родители юных белгородцев попросили обратить внимание на покрытие. Оно представляет собой металлическую решётку, через которую и бьёт вода. Однако отверстия в ней слишком большие. Детские ножки застревают в них, в итоге малыши падают и травмируются, пишут горожане.

«Отличный, красивый фонтан, но, пока там находились, одна девочка бегала в фонтане и упала, разбила колени. Мой сын, зацепившись за решётку, разбил обе коленки и срезал краем решётки кожу на обеих ладошках. После нас, пока я бинтовала ребёнка, ещë один там упал, и долго родители его успокаивали», — рассказала одна из обеспокоенных мам.

Примечательно, что фонтан задумывался как контактный, то есть предполагал, что по нему будут ходить и взрослые, и дети.

В администрации города пообещали направить вопрос по возможной замене покрытия специалистам.

Детям понравится: в Белгороде протестировали светодинамический фонтан
Узнать подробнее
Читайте также:
«Каменные дорожки», фонтан, зелень: в Центральном парке продолжают благоустройствоЛучше, чем на «Берегах»: в Белгороде скоро заработает новый фонтанЧто добавляют в фонтаны в Белгороде, чтобы вода не «цвела»?
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Дети#Безопасность#Новости Белгорода#Фонтан#Травма#Белгород#Центральный парк имени Ленина
Подпишитесь
Суд вынес приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 10:16
Уже как прифронтовой: ещё один район в Белгородской области попал в зону угроз
Сегодня, 07:22
В отношении глав трёх районов в Белгородской области проведут служебную проверку
Сегодня, 07:56
Город Шебекино вновь подвергся обстрелу, есть раненые и разрушения
Сегодня, 08:25
Гладков представил нового чиновника в правительстве Белгородской области
Сегодня, 08:39
В Белгородской области могут закрыть ещё три населённых пункта
Сегодня, 06:43