Лабиринт, сакура, неправильные яблоки и гриб: как изменят Центральный парк Белгорода?

Елена Семенкова позже заявила, что есть ещё одна деталь, которая будет радовать глаз весной — цветение сакуры. О том, что её цветение невероятно красиво, слышали многие. Сама же сакура может быть и яблоневым деревом, и вишнёвым, и персиковым, и т. п. В данном случае понятно одно — яблони в списке белгородских сакур уже есть.