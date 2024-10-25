Лабиринт, сакура, неправильные яблоки и гриб: как изменят Центральный парк Белгорода?

Posted 25 октября, 07:20
Published 25 октября, 07:20
Modified 25 октября, 07:22
Updated 25 октября, 07:22
Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, в Центральном парке на данном этапе высадят порядка четырёхсот деревьев, появятся четыре аллеи. Для создания одной из них уже высаживаются липы. Она расположится недалеко от «Креатив-тауна». Недавно для посадки привезли красные клёны.
Кроме того, в парке будут яблони. Называются они «Уайт Ангел». Они не простые, а декоративные, объяснила специалист, срывая с дерева совсем маленький плод, похожий на что-то среднее между рябиной и красной смородиной. По сути — яблоко. Есть можно, но вряд ли кому-то оно понравится.
Журналистка Бел.Ру решилась. Как оказалось, мякоть у него похожа на подсушенное повидло. Не такая уж и водянистая, но и совсем не твёрдая. Сладости — минимум. Вот такая яблочная кашица с четырьмя деформированными косточками. Такая яблоня, кстати, может вырасти до 2,2 метра.
Что ещё будет? Чёрные сосны, ели, лиственницы, амурский бархат, вязы, кизильники, боярышник. «Сад философов» пополнится лабиринтами из кустарников и деревьев.
Однако результат, которого хотят добиться дизайнеры, белгородцы смогут увидеть в полной красе только через два года. В это время садовники, как объяснили, будут приглядывать за растениями и придавать необходимую форму кустарникам.
Елена Семенкова позже заявила, что есть ещё одна деталь, которая будет радовать глаз весной — цветение сакуры. О том, что её цветение невероятно красиво, слышали многие. Сама же сакура может быть и яблоневым деревом, и вишнёвым, и персиковым, и т. п. В данном случае понятно одно — яблони в списке белгородских сакур уже есть.
Также со временем деревьев высадят больше. Связано это ещё и с тем, что они засыхают. То, что высаживали ранее, не особо прижилось из-за долгого отсутствия дождей, а некоторые из старых посадок просто начали постепенно засыхать. В том числе и с возрастом:
«Учитывая, что происходит опад ясеня, со временем будет увеличиваться число деревьев. Вот, например, смотрите. У него [ясеня, прим. ред.] верхняя часть постепенно засыхает. Мы будем наблюдать за этим растением. Если продолжает засыхать, то сначала спиливается засохшая часть, а если засыхает полностью, то и спиливается всё полностью. Далее на его месте высаживается новое растение. Пока что это дерево зелёное и какой-то процент жизнеспособности есть. Но мы уже знаем, что здесь в будущем будут замены».
Ещё одна интересная вещь — масштабный «серенький налёт» под некоторыми деревьями вдоль дорожек. Ландшафтный архитектор объяснила, что это тоже «посадка» — гидропосевной газон. Так, в отдельном баке вместе с водой и необходимыми веществами смешиваются семена газона, затем получившуюся смесь разбрызгивает гидросеялка.
Под одним из кустов журналистка Бел.Ру обнаружила гриб неизвестного происхождения. Часть ли он задумки дизайнерского проекта или случайный «прохожий», неизвестно.