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Posted 25 октября, 07:20

Published 25 октября, 07:20

Modified 25 октября, 07:22

Updated 25 октября, 07:22

Центральный парк

Лабиринт, сакура, неправильные яблоки и гриб: как изменят Центральный парк Белгорода?

25 октября 2024, 07:20
Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru
Центральный парк

В центральном парке Белгорода высадят липы и "белых ангелов"

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Новости Белгорода
Центральный парк Белгорода начали преображать. Специалисты обещают, что жители города обязательно оценят новые идеи. Главный ландшафтный архитектор объяснила, какие именно изменения ждать в будущем и когда они станут наиболее заметны. А также рассказала о новых аллеях, сакуре и о странных яблоках.

Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, в Центральном парке на данном этапе высадят порядка четырёхсот деревьев, появятся четыре аллеи. Для создания одной из них уже высаживаются липы. Она расположится недалеко от «Креатив-тауна». Недавно для посадки привезли красные клёны.

Посадка лип в Центральном паркеПосадка лип в Центральном парке
Посадка лип в Центральном паркеПосадка лип в Центральном парке
Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Посадка лип в Центральном парке. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Кроме того, в парке будут яблони. Называются они «Уайт Ангел». Они не простые, а декоративные, объяснила специалист, срывая с дерева совсем маленький плод, похожий на что-то среднее между рябиной и красной смородиной. По сути — яблоко. Есть можно, но вряд ли кому-то оно понравится.

Посадка декоративных яблонь в БелгородеПосадка декоративных яблонь в Белгороде
Посадка декоративных яблонь в БелгородеПосадка декоративных яблонь в Белгороде
Посадка декоративных яблонь в БелгородеПосадка декоративных яблонь в Белгороде
Посадка декоративных яблонь в БелгородеПосадка декоративных яблонь в Белгороде
Посадка декоративных яблонь в Белгороде. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Журналистка Бел.Ру решилась. Как оказалось, мякоть у него похожа на подсушенное повидло. Не такая уж и водянистая, но и совсем не твёрдая. Сладости — минимум. Вот такая яблочная кашица с четырьмя деформированными косточками. Такая яблоня, кстати, может вырасти до 2,2 метра.

Декоративная яблоня «Уайт Ангел»Декоративная яблоня «Уайт Ангел»
Декоративная яблоня «Уайт Ангел». Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Что ещё будет? Чёрные сосны, ели, лиственницы, амурский бархат, вязы, кизильники, боярышник. «Сад философов» пополнится лабиринтами из кустарников и деревьев.

Однако результат, которого хотят добиться дизайнеры, белгородцы смогут увидеть в полной красе только через два года. В это время садовники, как объяснили, будут приглядывать за растениями и придавать необходимую форму кустарникам.

Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Елена Семенкова позже заявила, что есть ещё одна деталь, которая будет радовать глаз весной — цветение сакуры. О том, что её цветение невероятно красиво, слышали многие. Сама же сакура может быть и яблоневым деревом, и вишнёвым, и персиковым, и т. п. В данном случае понятно одно — яблони в списке белгородских сакур уже есть.

Центральный парк им.ЛенинаЦентральный парк им.Ленина
Центральный парк им.ЛенинаЦентральный парк им.Ленина
Центральный парк им.ЛенинаЦентральный парк им.Ленина
Центральный парк им.ЛенинаЦентральный парк им.Ленина
Центральный парк им.ЛенинаЦентральный парк им.Ленина
Центральный парк им.ЛенинаЦентральный парк им.Ленина
Центральный парк им. ЛенинаЦентральный парк им. Ленина
Центральный парк им.ЛенинаЦентральный парк им.Ленина
Центральный парк им.Ленина. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Также со временем деревьев высадят больше. Связано это ещё и с тем, что они засыхают. То, что высаживали ранее, не особо прижилось из-за долгого отсутствия дождей, а некоторые из старых посадок просто начали постепенно засыхать. В том числе и с возрастом:

«Учитывая, что происходит опад ясеня, со временем будет увеличиваться число деревьев. Вот, например, смотрите. У него [ясеня, прим. ред.] верхняя часть постепенно засыхает. Мы будем наблюдать за этим растением. Если продолжает засыхать, то сначала спиливается засохшая часть, а если засыхает полностью, то и спиливается всё полностью. Далее на его месте высаживается новое растение. Пока что это дерево зелёное и какой-то процент жизнеспособности есть. Но мы уже знаем, что здесь в будущем будут замены».
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в БелгородеОсенний парк Ленина в Белгороде
Осенний парк Ленина в Белгороде. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Ещё одна интересная вещь — масштабный «серенький налёт» под некоторыми деревьями вдоль дорожек. Ландшафтный архитектор объяснила, что это тоже «посадка» — гидропосевной газон. Так, в отдельном баке вместе с водой и необходимыми веществами смешиваются семена газона, затем получившуюся смесь разбрызгивает гидросеялка.

Гидропосевной газон в Центральном паркеГидропосевной газон в Центральном парке
Гидропосевной газон в Центральном паркеГидропосевной газон в Центральном парке
Гидропосевной газон в Центральном паркеГидропосевной газон в Центральном парке
Гидропосевной газон в Центральном паркеГидропосевной газон в Центральном парке
Гидропосевной газон в Центральном парке. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Под одним из кустов журналистка Бел.Ру обнаружила гриб неизвестного происхождения. Часть ли он задумки дизайнерского проекта или случайный «прохожий», неизвестно.

Одинокий гриб в Центральном паркеОдинокий гриб в Центральном парке
Одинокий гриб в Центральном парке. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru
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