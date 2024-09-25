Разные уровни и подсветка: навесной мост появится в парке Белгорода

Posted 25 сентября, 10:47
Published 25 сентября, 10:47
Modified 25 сентября, 10:47
Updated 25 сентября, 10:47
В Центральном парке имени В. И. Ленина в Белгороде продолжается реконструкция. После окончания работ в парке появится навесной мост.
Однако не все жители в полной мере поняли, как он будет выглядеть. Объяснить попытался мэр Валентин Демидов.
«Протяжённость моста составит 130 метров. Это действительно очень интересный объект. Он будет построен в районе фонтана „Кувшинка“ из металлоконструкций. На мосту будут установлены ограждения из двухслойного закалённого стекла с подсветкой. Сам мост будет разноуровневый, его высота в максимальной точке — три метра. Такой мост позволит разнообразить маршруты для прогулок», — объяснил Демидов.
Кроме того, на официальной странице мэра в соцсетях есть макет моста, который вскоре разместится в парке.