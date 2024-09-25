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Posted 25 сентября, 10:47

Published 25 сентября, 10:47

Modified 25 сентября, 10:47

Updated 25 сентября, 10:47

Работы в Центральном парке

Разные уровни и подсветка: навесной мост появится в парке Белгорода

25 сентября 2024, 10:47
Фото: страница Валентина Демидова
Работы в Центральном парке

В Центральном парке Белгорода построят необычный навесной мост

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Новости Белгорода
О том, что в парке имени Ленина появится навесной мост, стало известно недавно, однако не все жители поняли, как именно будет выглядеть эта конструкция. Объяснить попытался мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Центральном парке имени В. И. Ленина в Белгороде продолжается реконструкция. После окончания работ в парке появится навесной мост.

Однако не все жители в полной мере поняли, как он будет выглядеть. Объяснить попытался мэр Валентин Демидов.

«Протяжённость моста составит 130 метров. Это действительно очень интересный объект. Он будет построен в районе фонтана „Кувшинка“ из металлоконструкций. На мосту будут установлены ограждения из двухслойного закалённого стекла с подсветкой. Сам мост будет разноуровневый, его высота в максимальной точке — три метра. Такой мост позволит разнообразить маршруты для прогулок», — объяснил Демидов.

Кроме того, на официальной странице мэра в соцсетях есть макет моста, который вскоре разместится в парке.

Навесной мостНавесной мост
Навесной мост. Фото: страница Валентина Демидова
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Мост#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Центральный парк имени Ленина
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