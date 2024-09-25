Разные уровни и подсветка: навесной мост появится в парке Белгорода

В Центральном парке Белгорода построят необычный навесной мост

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О том, что в парке имени Ленина появится навесной мост, стало известно недавно, однако не все жители поняли, как именно будет выглядеть эта конструкция. Объяснить попытался мэр Белгорода Валентин Демидов.