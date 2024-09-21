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Posted 21 сентября, 09:33

Published 21 сентября, 09:33

Modified 21 сентября, 09:35

Updated 21 сентября, 09:35

В районе фонтана «Кувшинка» в Центральном парке Белгорода появится пешеходный мост

В районе фонтана «Кувшинка» в Центральном парке Белгорода появится пешеходный мост

21 сентября 2024, 09:33
Фото: Соцсети Валентина Демидова
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Новости Белгорода
Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов в соцсетях. Мост будет разноуровневым. Его протяжённость составит 130 метров.

По словам градоначальника, в ноябре власти подведут итоги второго этапа блока работ по реконструкции Центрального парка. На сегодня оперативное выполнение составляет 75%. Появились два новых фонтана: контактный на центральной площади у КЦ «Октябрь» и «Кувшинка» в зоне тихого отдыха. Теперь доступны новые пешеходные маршруты с тротуарной плиткой, гравийной отсыпкой и покрытием TerraWay, снабжённые скамьями, перголами и качелями.

В парке также появилась спортивная площадка, новые скейт-парк и памп-трек. Осуществлены инженерные работы по устройству систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, видеонаблюдения и системы оповещения.

Внимание уделили озеленению — созданы клумбы и газоны. Всего в парке высадят 360 деревьев и 12,5 тысяч кустарников, а также около 20 тысяч саженцев многолетних декоративных растений.

Активно продолжается строительство «Креатив-тауна» и летнего кинотеатра. В дополнение к основному проекту, в районе фонтана «Кувшинка» возведут пешеходный мост длиной 130 метров с несколькими уровнями. Конструкцию моста выполнят из металлических материалов и оснастят ограждением из двухслойного закалённого стекла.

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#Кристина Семенчук#Центральный парк#Новости Белгорода#Белгород#Скейт-парк#Пешеходный мост#Спортивная площадка#Летний кинотеатр#Фонтан Кувшинка
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