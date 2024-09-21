В районе фонтана «Кувшинка» в Центральном парке Белгорода появится пешеходный мост

По словам градоначальника, в ноябре власти подведут итоги второго этапа блока работ по реконструкции Центрального парка. На сегодня оперативное выполнение составляет 75%. Появились два новых фонтана: контактный на центральной площади у КЦ «Октябрь» и «Кувшинка» в зоне тихого отдыха. Теперь доступны новые пешеходные маршруты с тротуарной плиткой, гравийной отсыпкой и покрытием TerraWay, снабжённые скамьями, перголами и качелями.