bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 17:59

Published 18 сентября, 17:59

Modified 18 сентября, 18:01

Updated 18 сентября, 18:01

Завтра в парке Ленина в Белгороде заработают закрытые из-за порыва туалеты

Туалеты в парке Ленина в Белгороде закрыли из-за порыва. Когда они заработают?

18 сентября 2024, 17:59
Фото: 1MI

Завтра в парке Ленина в Белгороде заработают закрытые из-за порыва туалеты

О ситуации губернатору региона сообщила местная жительница, которая во время прогулки не смогла сводить своего ребёнка по нужде. Гладков рассказал, когда планируется открыть общественные туалеты.

Накануне в Центральном парке имени В. И. Ленина пришлось закрыть общественные туалеты, поскольку в них случился порыв. Неработающие туалеты заметила местная жительница, которая и решила сообщить о проблеме в интернете. Она отметила, что во время прогулок ребёнка некуда сводить по нужде.

На обращение отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация его удивила, но он выяснил, что все туалеты откроют уже завтра, 19 сентября, в девять утра. Об этом ему сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Мы вкладываем деньги в благоустройство не для того, чтобы был какой-то дискомфорт у людей», — добавил глава региона.

Отметим, что в парке Победы в свою очередь не стали высаживать деревья из-за того, что часть территории превратилась в болото. Продолжат озеленять парк только после реконструкции дренажной системы.

Победа тонет: в парке Белгорода не высадили деревья из-за «заболоченности»
Узнать подробнее
Читайте также:
В два раза дешевле и меньше: где в Белгороде установят новые модульные туалетыБелгородцы пожаловались на грязные туалеты и тараканов в ростовском лагереБолее 72,3 млн рублей не спустят в унитаз: мэрия Белгорода закупает туалеты
#Александра Склярова#Парк ленина#Туалет#Белгород#Вячеслав Гладков#Общественный туалет
Подпишитесь
Популярное