Туалеты в парке Ленина в Белгороде закрыли из-за порыва. Когда они заработают?

Posted 18 сентября, 17:59
Published 18 сентября, 17:59
Modified 18 сентября, 18:01
Updated 18 сентября, 18:01
Накануне в Центральном парке имени В. И. Ленина пришлось закрыть общественные туалеты, поскольку в них случился порыв. Неработающие туалеты заметила местная жительница, которая и решила сообщить о проблеме в интернете. Она отметила, что во время прогулок ребёнка некуда сводить по нужде.
На обращение отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация его удивила, но он выяснил, что все туалеты откроют уже завтра, 19 сентября, в девять утра. Об этом ему сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
«Мы вкладываем деньги в благоустройство не для того, чтобы был какой-то дискомфорт у людей», — добавил глава региона.
Отметим, что в парке Победы в свою очередь не стали высаживать деревья из-за того, что часть территории превратилась в болото. Продолжат озеленять парк только после реконструкции дренажной системы.