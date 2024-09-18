Туалеты в парке Ленина в Белгороде закрыли из-за порыва. Когда они заработают?

Накануне в Центральном парке имени В. И. Ленина пришлось закрыть общественные туалеты, поскольку в них случился порыв. Неработающие туалеты заметила местная жительница, которая и решила сообщить о проблеме в интернете. Она отметила, что во время прогулок ребёнка некуда сводить по нужде.