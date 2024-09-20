«Превратили непонятно во что»: состояние парка Маршалково поразило белгородцев

Парк Маршалково под Белгородом обновят к концу текущего года

Сюжет Благоустройство

Жители, регулярно гуляющие по парку Маршалково, неприятно удивились его состоянию. По словам белгородки, ремонтные работы обещали выполнить до 30 сентября, однако моста через пруд и фонарей до сих пор нет, а на месте асфальта только земля и глина. Объяснить ситуацию постарался глава муниципалитета.