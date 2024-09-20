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Posted 20 сентября, 11:18

Published 20 сентября, 11:18

Modified 20 сентября, 11:18

Updated 20 сентября, 11:18

Белгородцы переживают за ход работ в парке Маршалково

«Превратили непонятно во что»: состояние парка Маршалково поразило белгородцев

20 сентября 2024, 11:18
Фото: страница Олега Медведева в ВК
Белгородцы переживают за ход работ в парке Маршалково

Парк Маршалково под Белгородом обновят к концу текущего года

Сюжет
Благоустройство
Жители, регулярно гуляющие по парку Маршалково, неприятно удивились его состоянию. По словам белгородки, ремонтные работы обещали выполнить до 30 сентября, однако моста через пруд и фонарей до сих пор нет, а на месте асфальта только земля и глина. Объяснить ситуацию постарался глава муниципалитета.

Белгородцев беспокоит состояние парка Маршалково в Строителе. Местная жительница заметила, что старый мост через пруд кто-то сломал, но новый строить так и не начали. Фонарей на территории давно нет, а из нового там только скамьи, детская площадка и тротуарная плитка.

«Там же, где был асфальт, теперь земля и глина. По проекту окончание реконструкции 30 сентября. Понятно, что за десять оставшихся дней ничего глобального тут не произойдёт. Лишили прекрасного места отдыха не только жителей Строителя, но и белгородцев, которые любили сюда приезжать семьями, особенно после массированных обстрелов Белгорода с конца декабря прошлого года», — добавила женщина.

Но, судя по всему, переживать за состояние парка не стоит: небольшие строительные работы всё же выполнят до 30 сентября, а после приступят к строительству моста, установке освещения и другим работам. Их планируют завершить до конца текущего года, отметил глава Яковлевского округа Олег Медведев.

Состояние парка МаршалковоСостояние парка Маршалково
Состояние парка МаршалковоСостояние парка Маршалково
Состояние парка Маршалково. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Парк Маршалково закрыли для посещения ещё 27 марта — из-за старта ремонтных работ. Сообщалось, что на эти нужды выделили более 111 млн рублей.

Сам же парк ранее стал лауреатом Всероссийской премии в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.».

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Благоустройство#Мост#Строитель#Парк#Белгород#Пруд#Маршалково#Яковлевский горокруг
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