«Превратили непонятно во что»: состояние парка Маршалково поразило белгородцев

Posted 20 сентября, 11:18
Published 20 сентября, 11:18
Modified 20 сентября, 11:18
Updated 20 сентября, 11:18
Белгородцев беспокоит состояние парка Маршалково в Строителе. Местная жительница заметила, что старый мост через пруд кто-то сломал, но новый строить так и не начали. Фонарей на территории давно нет, а из нового там только скамьи, детская площадка и тротуарная плитка.
«Там же, где был асфальт, теперь земля и глина. По проекту окончание реконструкции 30 сентября. Понятно, что за десять оставшихся дней ничего глобального тут не произойдёт. Лишили прекрасного места отдыха не только жителей Строителя, но и белгородцев, которые любили сюда приезжать семьями, особенно после массированных обстрелов Белгорода с конца декабря прошлого года», — добавила женщина.
Но, судя по всему, переживать за состояние парка не стоит: небольшие строительные работы всё же выполнят до 30 сентября, а после приступят к строительству моста, установке освещения и другим работам. Их планируют завершить до конца текущего года, отметил глава Яковлевского округа Олег Медведев.
Парк Маршалково закрыли для посещения ещё 27 марта — из-за старта ремонтных работ. Сообщалось, что на эти нужды выделили более 111 млн рублей.
Сам же парк ранее стал лауреатом Всероссийской премии в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.».