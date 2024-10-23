Выжил каждый пятый, «детки» не цветут: как обстоят дела с тюльпанами в Белгороде?

Также в ход идёт и прошлогодний материал. Который как раз выкапывали. Сейчас «реконструируют» таким образом городской ландшафт, например, на Народном бульваре и Театральном сквере. Луковицы в этом году взяли из тех, что были на улице 60 лет Октября, Свято-Троицком бульваре и у диорамы. Но, комментирует ситуацию дизайнер, в этот раз луковиц вышло очень мало, т. к. из-за погодных условий некоторые из тюльпанов попросту не выжили. При благоприятных условиях снова высаживать можно как минимум 60% от того, что собрали. Сейчас — 20%. Это около 150 тысяч: