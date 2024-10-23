Выжил каждый пятый, «детки» не цветут: как обстоят дела с тюльпанами в Белгороде?

Posted 23 октября, 14:48
Published 23 октября, 14:48
Modified 23 октября, 14:50
Updated 23 октября, 14:50
На улице 50-летия Белгородской области происходит смена летнего цветочного оформления на весеннее. Осень в этом году выдалась тёплой, поэтому местами яркие цвета видны на клумбах по всему Белгороду. Однако наступило время высадки других цветов. Сейчас уже убрали часть растений, например, гвоздик, а вместо них — почву готовят к высадке тюльпанов. Что касается многолетников, то их по мере выцветания подсаживают. С летниками примерно так же, но здесь уже одни цветы заменяются другими в зависимости от сезона и их отцветания.
«Ежегодная смена цветочного оформления помогает продлить период декоративности», — уточнила главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.
В этом году в городе высадят красные и розовые тюльпаны. Для этого также закупили и некоторые достаточно стойкие сорта, которые можно выкопать и посадить снова. Так, радовать глаз они смогут в течение двух-трёх лет:
«Остальные сорта в зависимости от погодных условий очень быстро теряют свой декоративный вид и всхожесть. Главная особенность использования тюльпанов в озеленении заключается в том, что сортовые тюльпаны сохраняются в почве без ущерба для цветения».
Поэтому, далее рассказывает Семенкова, каждый год закупают дополнительные посадочные материалы и заменяют луковицы там, где это необходимо. На что это ещё влияет? По словам чиновницы, такая периодическая смена позволяет добиваться равномерности на городских клумбах. Это касается как раз одинаковых высоты стебля каждого тюльпана, размера бутона, яркости, его общего внешнего вида и т. п.
Также в ход идёт и прошлогодний материал. Который как раз выкапывали. Сейчас «реконструируют» таким образом городской ландшафт, например, на Народном бульваре и Театральном сквере. Луковицы в этом году взяли из тех, что были на улице 60 лет Октября, Свято-Троицком бульваре и у диорамы. Но, комментирует ситуацию дизайнер, в этот раз луковиц вышло очень мало, т. к. из-за погодных условий некоторые из тюльпанов попросту не выжили. При благоприятных условиях снова высаживать можно как минимум 60% от того, что собрали. Сейчас — 20%. Это около 150 тысяч:
«Луковица очень сильно разделилась, появилось много „деток“, которые не будут цвести. Для озеленения использовать их не можем».
Те самые «детки» используются следующим образом. Сначала их перебирают и отдают самые маленькие в детские сады и школы для изучения их детьми, а более крупные, заявляет Елена Семенкова, через управы раздаются желающим белгородцам для посадки.
В 2022 году, оказывается, провели эксперимент — посадили эти молодые луковицы, чтобы посмотреть, можно ли их использовать в озеленении. Итог — на сегодняшний день такой возможности нет.
«Голландские технологии для выращивания луковиц нам, вероятно, сейчас недоступны по многим причинам. Могу сказать, что сейчас даже 10% „деток“, которые были высажены, не готовы. Ежегодно мы оцениваем, какой процент материала необходимо восполнить, чтобы жители радовались цветочному оформлению города весной», — добавила Семенкова.
Так, в 2021 году для этих целей закупили 3,5 млн тюльпанов, в 2022 году — уже два млн, в последующие — от 1 млн до 1,5 млн цветов. Необходимость луковиц в этот раз — 1,4 млн. Закупку оформили на полтора миллиона. Средняя стоимость, которую предлагают поставщики, варьируется от 55 руб за штуку:
«Цена одной луковицы существенно возросла из-за общего подорожания и сложности логистики, Ориентируемся на эти цены. Часть посадочного материала уже закуплена. Ещё некоторая часть поступит уже на этой неделе и будет посажена на территории небольших скверов или вокруг памятников. Учитывая тёплую осень, мы отодвигаем начало высадки для того, чтобы цветы не проросли слишком рано».
Что ждёт летники, вместо которых посадят тюльпаны? Их пустят на компост, потому что перезимовать они не смогут и негде. Может появиться ещё один вариант — тоже раздавать. Однако на данный момент его нет.