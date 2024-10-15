В парке Ленина в Белгороде появится ещё один необычный объект: фото

Posted 15 октября, 10:05
Published 15 октября, 10:05
Modified 15 октября, 10:07
Updated 15 октября, 10:07
В Белгороде продолжается реконструкция Центрального парка имени Ленина. Известно, что здесь появится ещё один объект.
Недалеко от центральной аллеи уже видны очертания белой перголы. Её длина — 122 метра. Конструкция по очертаниям напоминает сердце, состоит она из чередующихся опор и реек разной длины. Каркас объекта металлический, а теневые навесы будут из влагостойкой древесины.
Предполагается, что это будет зона отдыха. Здесь разместят качели, скамейки, индивидуальные сиденья. Для пешеходов оборудуют дорожку со специальным покрытием TerraWay.
Тем временем белгородцы потеряли в парке известную многим контактную скульптуру, на которой изображена семья в ожидании фотоснимка. Её действительно убрали на время ремонта, но пообещали вернуть.
Напомним, что в парке также собираются возвести летний кинотеатр и навесной мост в районе фонтана «Кувшинка».