В парке Ленина в Белгороде появится ещё один необычный объект: фото

Недалеко от центральной аллеи уже видны очертания белой перголы. Её длина — 122 метра. Конструкция по очертаниям напоминает сердце, состоит она из чередующихся опор и реек разной длины. Каркас объекта металлический, а теневые навесы будут из влагостойкой древесины.