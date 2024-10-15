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Posted 15 октября, 10:05

Published 15 октября, 10:05

Modified 15 октября, 10:07

Updated 15 октября, 10:07

Новый объект в Центральном парке Белгорода

В парке Ленина в Белгороде появится ещё один необычный объект: фото

15 октября 2024, 10:05
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Новый объект в Центральном парке Белгорода

В белгородском парке Ленина обустраивают ещё одну зону отдыха

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Новости Белгорода
На месте уже возводят перголу недалеко от центральной аллеи. Объект дополнят качелями, скамейками, индивидуальными сиденьями, рассказал мэр Валентин Демидов. Пешеходные дорожки собираются оформить специальным покрытием.

В Белгороде продолжается реконструкция Центрального парка имени Ленина. Известно, что здесь появится ещё один объект.

Недалеко от центральной аллеи уже видны очертания белой перголы. Её длина — 122 метра. Конструкция по очертаниям напоминает сердце, состоит она из чередующихся опор и реек разной длины. Каркас объекта металлический, а теневые навесы будут из влагостойкой древесины.

Предполагается, что это будет зона отдыха. Здесь разместят качели, скамейки, индивидуальные сиденья. Для пешеходов оборудуют дорожку со специальным покрытием TerraWay.

Тем временем белгородцы потеряли в парке известную многим контактную скульптуру, на которой изображена семья в ожидании фотоснимка. Её действительно убрали на время ремонта, но пообещали вернуть.

Напомним, что в парке также собираются возвести летний кинотеатр и навесной мост в районе фонтана «Кувшинка».

Новый объект в Центральном парке Белгорода Новый объект в Центральном парке Белгорода
Новый объект в Центральном парке Белгорода Новый объект в Центральном парке Белгорода
Новый объект в Центральном парке Белгорода Новый объект в Центральном парке Белгорода
Новый объект в Центральном парке Белгорода Новый объект в Центральном парке Белгорода
Новый объект в Центральном парке БелгородаНовый объект в Центральном парке Белгорода
Новый объект в Центральном парке Белгорода . Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Из парка в центре Белгорода исчезла скульптура семьи с фотоаппаратом. Почему?
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