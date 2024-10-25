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Posted 25 октября, 11:25

Published 25 октября, 11:25

Modified 25 октября, 11:34

Updated 25 октября, 11:34

Последствия атаки на Шебекино

Сгоревший ранее белгородский ТЦ «Галерея» снова попал под обстрел ВСУ

25 октября 2024, 11:25
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки на Шебекино
Сюжет
Галерея
Дважды под обстрел попал город Шебекино. Там повреждён торговый центр «Галерея», который отстроили заново после зимних атак. Под повторный удар попал посёлок Октябрьский, где днём были ранены два мирных жителя.

Дважды под обстрелом в пятницу оказался Шебекино. Помимо ТЦ «Галерея», которому достаётся уже не первый раз, повреждены ещё четыре частных дома. В них выбиты окна и посечены кровли. На территории одного из домовладений разрушена надворная постройка.

Разрушения также зафиксированы в двух коммерческих объектах, пострадали четыре легковых авто.

Под повторный обстрел попал и посёлок Октябрьский. Днём там были ранены два мирных жителя, скоро их переведут в больницу Белгорода.

В этот раз обошлось без пострадавших, но есть повреждения есть в двух жилых домах: у них выбиты окна, посечены крыши и заборы. У четырёх машин разбиты стёкла и побиты кузова.

Последствия атаки на ШебекиноПоследствия атаки на Шебекино
Последствия атаки на ШебекиноПоследствия атаки на Шебекино
Последствия атаки на Шебекино. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Двое белгородцев были ранены в результате обстрела ВСУ
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Галерея#Октябрьский#Обстрел#ВСУ#Разрушения
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