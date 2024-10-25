Сгоревший ранее белгородский ТЦ «Галерея» снова попал под обстрел ВСУ

Дважды под обстрелом в пятницу оказался Шебекино. Помимо ТЦ «Галерея», которому достаётся уже не первый раз, повреждены ещё четыре частных дома. В них выбиты окна и посечены кровли. На территории одного из домовладений разрушена надворная постройка.