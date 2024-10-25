Сгоревший ранее белгородский ТЦ «Галерея» снова попал под обстрел ВСУ

Posted 25 октября, 11:25
Published 25 октября, 11:25
Modified 25 октября, 11:34
Updated 25 октября, 11:34
Дважды под обстрелом в пятницу оказался Шебекино. Помимо ТЦ «Галерея», которому достаётся уже не первый раз, повреждены ещё четыре частных дома. В них выбиты окна и посечены кровли. На территории одного из домовладений разрушена надворная постройка.
Разрушения также зафиксированы в двух коммерческих объектах, пострадали четыре легковых авто.
Под повторный обстрел попал и посёлок Октябрьский. Днём там были ранены два мирных жителя, скоро их переведут в больницу Белгорода.
В этот раз обошлось без пострадавших, но есть повреждения есть в двух жилых домах: у них выбиты окна, посечены крыши и заборы. У четырёх машин разбиты стёкла и побиты кузова.