Грузовик загорелся из-за атаки украинского дрона в Белгородской области

Posted 23 октября, 08:14
Published 23 октября, 08:14
Modified 23 октября, 08:16
Updated 23 октября, 08:16
Дрон ударил по движущемуся по дороге грузовому автомобилю. В результате атаки транспортное средство загорелось.
Из-за атаки другого БПЛА на парковку сельхозпредприятия были повреждены две машины.
Кроме нападений беспилотников и дронов в белгородском приграничье, участились и обстрелы Белгорода. Во вторник, 22 октября, областной центр дважды за менее чем 15 минут попал под удар Вооружённых сил Украины.
А за день до этого при обстреле города пострадала местная жительница. Были повреждены частные дома, одна многоэтажка, легковые авто и автобус.