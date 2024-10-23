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Posted 23 октября, 08:14

Published 23 октября, 08:14

Modified 23 октября, 08:16

Updated 23 октября, 08:16

Грузовик загорелся из-за атаки украинского дрона в Белгородской области

Грузовик загорелся из-за атаки украинского дрона в Белгородской области

23 октября 2024, 08:14
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
Под ударом ВСУ вновь оказался Шебекино. FPV‐дрон и БПЛА атаковали в городе три транспортных средства. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор.

Дрон ударил по движущемуся по дороге грузовому автомобилю. В результате атаки транспортное средство загорелось.

Из-за атаки другого БПЛА на парковку сельхозпредприятия были повреждены две машины.

Кроме нападений беспилотников и дронов в белгородском приграничье, участились и обстрелы Белгорода. Во вторник, 22 октября, областной центр дважды за менее чем 15 минут попал под удар Вооружённых сил Украины.

А за день до этого при обстреле города пострадала местная жительница. Были повреждены частные дома, одна многоэтажка, легковые авто и автобус.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Шебекино#Беспилотники#Обстрелы#Дроны
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