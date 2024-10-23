Дроны ВСУ атаковали Шебекинский округ и Белгородский район, ранен мужчина

Posted 23 октября, 18:22
Published 23 октября, 18:22
Modified 23 октября, 18:24
Updated 23 октября, 18:24
ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области. Под огнём оказались Шебекинский горокруг и Белгородский район.
Под Белгородом дрон сбросил на территорию ИЖС взрывное устройство, в результате детонации которого пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и стопы. Раненого доставили в горбольницу №2.
Ещё два беспилотника нанесли удар по селу Муром в Шебекинском округе. В одном частном доме выбило окна, повредило фасад. В другом — посечён забор и разбито остекление.
В самом Шебекино украинский беспилотник нанёс повреждения авто — повреждено боковое окно.
Информация о возможных последствиях уточняется.
Ранее под атаку попало село Нежеголь, как и повторно обстрелянное Шебекино. На момент происшествия информации о возможных раненых не поступало. Выявлены повреждения.