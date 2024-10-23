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Posted 23 октября, 18:22

Published 23 октября, 18:22

Modified 23 октября, 18:24

Updated 23 октября, 18:24

Беспилотник

Дроны ВСУ атаковали Шебекинский округ и Белгородский район, ранен мужчина

23 октября 2024, 18:22
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Белгородской области мужчина получил ранения груди и стопы после атаки ВСУ

Сюжет
Новости Белгорода
В результате атак со стороны ВСУ по нескольким населённым пунктам ранен житель посёлка Октябрьский после сброса взрывного устройства с дрона. Также повреждены автомобиль в Шебекино и дома в селе Муром, информация о последствиях уточняется.

ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области. Под огнём оказались Шебекинский горокруг и Белгородский район.

Под Белгородом дрон сбросил на территорию ИЖС взрывное устройство, в результате детонации которого пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и стопы. Раненого доставили в горбольницу №2.

Ещё два беспилотника нанесли удар по селу Муром в Шебекинском округе. В одном частном доме выбило окна, повредило фасад. В другом — посечён забор и разбито остекление.

В самом Шебекино украинский беспилотник нанёс повреждения авто — повреждено боковое окно.

Информация о возможных последствиях уточняется.

Ранее под атаку попало село Нежеголь, как и повторно обстрелянное Шебекино. На момент происшествия информации о возможных раненых не поступало. Выявлены повреждения.

Повреждены дома и автомобили: несколько беспилотников атаковали Белгородскую область
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