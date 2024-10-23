Дроны ВСУ атаковали Шебекинский округ и Белгородский район, ранен мужчина

В Белгородской области мужчина получил ранения груди и стопы после атаки ВСУ

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В результате атак со стороны ВСУ по нескольким населённым пунктам ранен житель посёлка Октябрьский после сброса взрывного устройства с дрона. Также повреждены автомобиль в Шебекино и дома в селе Муром, информация о последствиях уточняется.