Двое белгородцев были ранены в результате обстрела ВСУ

Posted 25 октября, 09:04
Published 25 октября, 09:04
Modified 25 октября, 09:06
Updated 25 октября, 09:06
У пострадавших диагностированы различные осколочные ранения. Их переведут в городскую больницу №2 Белгорода как только окажут необходимую медицинскую помощь.
Печальные новости из Октябрьского теперь приходят регулярно. В четверг, 24 октября, там погиб местный житель. Также были повреждены семь частных домов.
Есть в населённом пункте и разрушения. На данный момент последствия зафиксировали в четырёх жилых домах: там повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырёх жилых домах. Осколки посекли легковое авто.