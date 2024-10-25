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Posted 25 октября, 09:04

Published 25 октября, 09:04

Modified 25 октября, 09:06

Updated 25 октября, 09:06

Двое белгородцев были ранены в результате обстрела ВСУ

Двое белгородцев были ранены в результате обстрела ВСУ

25 октября 2024, 09:04
Фото: Антон Засимов. 1MI
Сюжет
Обстрел
Посёлок Октябрьский в Белгородском районе продолжает попадать под украинские атаки. Сегодня там были ранены двое мирных жителей, их попутным транспортом доставили в районную больницу.

У пострадавших диагностированы различные осколочные ранения. Их переведут в городскую больницу №2 Белгорода как только окажут необходимую медицинскую помощь.

Печальные новости из Октябрьского теперь приходят регулярно. В четверг, 24 октября, там погиб местный житель. Также были повреждены семь частных домов.

Есть в населённом пункте и разрушения. На данный момент последствия зафиксировали в четырёх жилых домах: там повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырёх жилых домах. Осколки посекли легковое авто.

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