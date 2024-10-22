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Posted 22 октября, 17:54

Published 22 октября, 17:54

Modified 22 октября, 17:56

Updated 22 октября, 17:56

В Белгородской области после атаки дронов ВСУ пострадала женщина

Пострадала женщина: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

22 октября 2024, 17:54
Фото: 1MI

В Белгородской области после атаки дронов ВСУ пострадала женщина

Сюжет
Повреждения
Её доставляют в больницу. Всего под ударом оказались три населённых пункта региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате нападений со стороны ВСУ три населённых пункта пострадали. В Белгородском районе, в селе Бехлевка, в результате атаки БПЛА на жилой дом женщина получила травмы. Медики доставили её в областную больницу.

У неё диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения в области шеи и правого бедра. Медицинская помощь была оказана.

В селе Ясные Зори атака беспилотника повредила частный дом — пробила крышу и остекление. В Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом, выбив окна и повредив фасад.

Оперативные службы работают на местах происшествия, информация о последствиях атак уточняется.

Напомним, ранее три населённых пункта были атакованы ВСУ. Два из них обстреляли, а в третьем дрон атаковал легковой автомобиль.

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