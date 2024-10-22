Пострадала женщина: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Posted 22 октября, 17:54
Published 22 октября, 17:54
Modified 22 октября, 17:56
Updated 22 октября, 17:56
В результате нападений со стороны ВСУ три населённых пункта пострадали. В Белгородском районе, в селе Бехлевка, в результате атаки БПЛА на жилой дом женщина получила травмы. Медики доставили её в областную больницу.
У неё диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения в области шеи и правого бедра. Медицинская помощь была оказана.
В селе Ясные Зори атака беспилотника повредила частный дом — пробила крышу и остекление. В Шебекино дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом, выбив окна и повредив фасад.
Оперативные службы работают на местах происшествия, информация о последствиях атак уточняется.
Напомним, ранее три населённых пункта были атакованы ВСУ. Два из них обстреляли, а в третьем дрон атаковал легковой автомобиль.