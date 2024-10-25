Беспилотники атаковали Белгородскую область: каковы последствия

Posted 25 октября, 06:24
Published 25 октября, 06:24
Modified 25 октября, 06:44
Updated 25 октября, 06:44
Пострадавших, по предварительной информации на полночь, не было. Несколько беспилотников сбили над Белгородским районом и Яковлевским округом. В последнем в селе Вислое в частном доме взрывом выбило окна, а возле села загорелась трава — пожарные огонь оперативно потушили.
Снова целью для нападения стало село Ясные Зори в Белгородском районе. Повреждения получили легковая машина и электропровода.
В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли из артиллерии. В двух частных домах и в административном здании выбило окна, посекло фасады и кровли. Пострадали также газопровод и линия электропередачи.
Информацию о последствиях будут уточнять. Ремонт начнут после согласования с Министерством обороны.