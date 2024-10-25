Беспилотники атаковали Белгородскую область: каковы последствия

Пострадавших, по предварительной информации на полночь, не было. Несколько беспилотников сбили над Белгородским районом и Яковлевским округом. В последнем в селе Вислое в частном доме взрывом выбило окна, а возле села загорелась трава — пожарные огонь оперативно потушили.