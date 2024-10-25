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Posted 25 октября, 06:24

Published 25 октября, 06:24

Modified 25 октября, 06:44

Updated 25 октября, 06:44

Белгородский район и Яковлевский округ попали под атаку украинских БПЛА

Беспилотники атаковали Белгородскую область: каковы последствия

25 октября 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский район и Яковлевский округ попали под атаку украинских БПЛА

Сюжет
ВСУ
В ночь на пятницу на всей территории региона объявили опасность атаки БПЛА. После в небе над Белгородом и пригородами раздавались взрывы. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по предварительной информации на полночь, не было. Несколько беспилотников сбили над Белгородским районом и Яковлевским округом. В последнем в селе Вислое в частном доме взрывом выбило окна, а возле села загорелась трава — пожарные огонь оперативно потушили.

Снова целью для нападения стало село Ясные Зори в Белгородском районе. Повреждения получили легковая машина и электропровода.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли из артиллерии. В двух частных домах и в административном здании выбило окна, посекло фасады и кровли. Пострадали также газопровод и линия электропередачи.

Информацию о последствиях будут уточнять. Ремонт начнут после согласования с Министерством обороны.

Над Белгородом взрывы: сбивают украинские беспилотники
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#Евгений Грицков#Происшествия#ВСУ#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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