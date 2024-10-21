Первым замом Куташовой в Белгородском районе стал экс-глава двух посёлков

Posted 21 октября, 10:18
Published 21 октября, 10:18
Modified 21 октября, 10:20
Updated 21 октября, 10:20
Место первого заместителя Анны Куташовой, главы администрации Белгородского района, занял Олег Каширин. Работает в муниципалитете Каширин давно. До этого он занимал управлял администраций посёлков Комсомольский и Северный.
Новый зам поделился, что испытывает «невероятную гордость» за работу в команде Белгородского района, понимает всю возложенную на него ответственность и готов трудиться на благо муниципалитета и его жителей.
Это четвёртое назначение в Белгородском районе в текущем году. Ранее должность главного архитектора занял Антон Лупандин, в феврале Сергей Власов стал первым замглавы, а в сентябре комитет экономразвития и комитет строительства возглавили Владимир Мерзликин и Андрей Хорош соответственно.