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Posted 21 октября, 10:18

Published 21 октября, 10:18

Modified 21 октября, 10:20

Updated 21 октября, 10:20

Олег Каширин

Первым замом Куташовой в Белгородском районе стал экс-глава двух посёлков

21 октября 2024, 10:18
Фото: Telegram-канал Анны Куташовой
Олег Каширин
Сюжет
Назначение
У Анны Куташовой новый заместитель. Им стал бывший глава двух поселений Олег Каширин. Это уже четвёртое назначение в муниципалитете за год.

Место первого заместителя Анны Куташовой, главы администрации Белгородского района, занял Олег Каширин. Работает в муниципалитете Каширин давно. До этого он занимал управлял администраций посёлков Комсомольский и Северный.

Новый зам поделился, что испытывает «невероятную гордость» за работу в команде Белгородского района, понимает всю возложенную на него ответственность и готов трудиться на благо муниципалитета и его жителей.

Это четвёртое назначение в Белгородском районе в текущем году. Ранее должность главного архитектора занял Антон Лупандин, в феврале Сергей Власов стал первым замглавы, а в сентябре комитет экономразвития и комитет строительства возглавили Владимир Мерзликин и Андрей Хорош соответственно.

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