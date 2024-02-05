Изменения и в Белгородском районе: в администрации назначили первого замглавы

Назначения были и в региональном правительстве. Заместителем министра строительства области стала Альмира Давыдова, которая до этого работала в Прохоровском районе. Первым заместителем министра финансов и бюджетной политики стал Александр Шабанов. Он работал в этом же ведомстве.