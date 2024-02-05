Изменения и в Белгородском районе: в администрации назначили первого замглавы

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Новые назначения произошли и в администрации Белгородского района. Первым замглавы стал Сергей Власов.
Как сообщила глава муниципалитета Анна Куташова, чиновник вступил в должность первого заместителя главы администрации района — руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры 1 февраля. В администрации он работает ещё с августа 2022 года.
Ранее Власов работал директором филиала ОАО «Газпром газораспределение» в Строителе в Яковлевском горокруге.
Назначения были и в региональном правительстве. Заместителем министра строительства области стала Альмира Давыдова, которая до этого работала в Прохоровском районе. Первым заместителем министра финансов и бюджетной политики стал Александр Шабанов. Он работал в этом же ведомстве.