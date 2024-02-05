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Сергей Власов

Изменения и в Белгородском районе: в администрации назначили первого замглавы

5 февраля 2024, 16:36
Фото: Telegram-канал Анны Куташовой
Сергей Власов

Сергей Власов стал первым замглавы администрации Белгородского района

Первым заместителем главы Белгородского района назначили Сергея Власова. Он вступил в должность 1 февраля, сообщила глава муниципалитета Анна Куташова.

Новые назначения произошли и в администрации Белгородского района. Первым замглавы стал Сергей Власов.

Как сообщила глава муниципалитета Анна Куташова, чиновник вступил в должность первого заместителя главы администрации района — руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры 1 февраля. В администрации он работает ещё с августа 2022 года.

Ранее Власов работал директором филиала ОАО «Газпром газораспределение» в Строителе в Яковлевском горокруге.

Назначения были и в региональном правительстве. Заместителем министра строительства области стала Альмира Давыдова, которая до этого работала в Прохоровском районе. Первым заместителем министра финансов и бюджетной политики стал Александр Шабанов. Он работал в этом же ведомстве.

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#Белгородская область#Белгородский район#Администрация#Сергей власов#Кадровые перестановки#Белгород#Наталья Корявых#Замглавы#Анна Куташова
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