Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Чиновники

Под Белгородом назначили нового главного архитектора

15 января 2024, 12:45
Фото: 1MI
Чиновники

Антон Лупандин стал главным архитектором Белгородского района

С понедельника, 15 января, должность главного архитектора Белгородского района занимает Антон Лупандин. Ранее он работал в том числе в Белгороде. О новом назначении сообщила глава муниципалитета Анна Куташова.

С сегодняшнего дня, 15 января, должность главного архитектора Белгородского района занимает Антон Лупандин.

Известно, что он более десяти лет работал в сфере архитектуры и строительства в других районах Белгородской области. «Зарекомендовал себя как компетентный специалист», — дала характеристику Лупандину глава Белгородского района.

Анна Куташова отметила, что в настоящее время необходимо сделать акцент на благоустройстве и внешнем облике района, поскольку агломерация продолжает развиваться.

Строятся как коммерческие здания, так и идёт массовая застройка ИЖС. Поэтому данное направление является необходимым. Уверена, что наша работа будет плодотворной по развитию и благоустройству нашего района.
Анна Куташова

Отметим, что ранее Антон Лупандин был руководителем отдела архитектуры комитета по управлению Восточным округом в Белгороде. «Открытый Белгород» уточняет, что он впоследствии работал главным архитектором в администрации Шебекинского горокруга.

Антон ЛупандинАнтон Лупандин
Антон Лупандин
Фото: личная страница Анны Куташовой
Анна Куташова стала главой Белгородского района
Узнать подробнее
Читайте также:
«Держит двери лифта»: не все куряне оценили памятник белгородского архитектораВ мэрии Белгорода назвали имя нового главного архитектораГлавный архитектор Белгорода будет работать в Ялте
#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Назначение#Кадровые перестановки#Должность#Белгород#Главный архитектор#Анна Куташова#Александра Склярова#Антон Лупандин
Подпишитесь
В Белгородской области из-за крупной аварии люди остались без горячей воды и тепла
Сегодня, 13:39
Занятия в школе или дистант? Какое решение просят принять белгородцы
Сегодня, 12:31
Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область
Сегодня, 09:27
Белгородэнерго обеспечил электроснабжение ЦКР в Алексеевском округе
Сегодня, 08:47
«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря
Сегодня, 08:56
Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО
Сегодня, 08:43