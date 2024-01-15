Под Белгородом назначили нового главного архитектора

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
С сегодняшнего дня, 15 января, должность главного архитектора Белгородского района занимает Антон Лупандин.
Известно, что он более десяти лет работал в сфере архитектуры и строительства в других районах Белгородской области. «Зарекомендовал себя как компетентный специалист», — дала характеристику Лупандину глава Белгородского района.
Анна Куташова отметила, что в настоящее время необходимо сделать акцент на благоустройстве и внешнем облике района, поскольку агломерация продолжает развиваться.
Строятся как коммерческие здания, так и идёт массовая застройка ИЖС. Поэтому данное направление является необходимым. Уверена, что наша работа будет плодотворной по развитию и благоустройству нашего района.
Анна Куташова
Отметим, что ранее Антон Лупандин был руководителем отдела архитектуры комитета по управлению Восточным округом в Белгороде. «Открытый Белгород» уточняет, что он впоследствии работал главным архитектором в администрации Шебекинского горокруга.