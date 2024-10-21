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Posted 21 октября, 08:14

Published 21 октября, 08:14

Modified 21 октября, 08:18

Updated 21 октября, 08:18

Сесть за руль наличие психиатрического диагноза белгородцу не помешало

Мужчина с параноидной шизофренией садился за руль и спорил с прокуратурой

21 октября 2024, 08:14
Фото: Станислав Шемелов. 1MI
Сесть за руль наличие психиатрического диагноза белгородцу не помешало
Сюжет
Прокуратура
Чтобы водить автомобиль или другое транспортное средство, одних прав недостаточно. Нужно иметь ещё и допуск к вождению от психиатра. Но герой этой истории не просто не имел разрешения, у него был запрет из-за диагноза «параноидная шизофрения», сообщает прокуратура Белгородского района.

Прокуратура Белгородского района решила проверить, как соблюдается запрет на вождение гражданами, имеющими медицинские противопоказания к управлению транспортом.

Нельзя водить автомобили людям, которые болеют алкоголизмом, наркоманией, употребляют токсичные вещества или имеют проблемы с психикой. Это опасно и для них самих, и для окружающих.

Но один 37-летний житель Белгородского района решил, что на него закон не распространяется. Он имел водительские права и спокойно ездил, хотя имел диагноз «параноидная шизофрения» и состоял на диспансерном учёте у психиатра.

Прокуратура направила материалы в суд, но мужчина своей вины признавать не стал. Он подтвердил наличие диагноза, но объяснил, что не считает, будто заболевание влияет на характер его езды и на безопасность вождения, а потому просил отказать в удовлетворении иска.

Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил административный иск. Водительские права белгородца аннулировали, нарушителя обязали сдать удостоверение.

Параноидная шизофрения — разновидность шизофрении, при которой преобладают признаки бреда или галлюцинаций.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Прокуратура#Запрет на вождение#Медицинские противопоказания#Параноидная шизофрения
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