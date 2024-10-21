Мужчина с параноидной шизофренией садился за руль и спорил с прокуратурой

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Чтобы водить автомобиль или другое транспортное средство, одних прав недостаточно. Нужно иметь ещё и допуск к вождению от психиатра. Но герой этой истории не просто не имел разрешения, у него был запрет из-за диагноза «параноидная шизофрения», сообщает прокуратура Белгородского района.