Мужчина с параноидной шизофренией садился за руль и спорил с прокуратурой

Posted 21 октября, 08:14
Published 21 октября, 08:14
Modified 21 октября, 08:18
Updated 21 октября, 08:18
Прокуратура Белгородского района решила проверить, как соблюдается запрет на вождение гражданами, имеющими медицинские противопоказания к управлению транспортом.
Нельзя водить автомобили людям, которые болеют алкоголизмом, наркоманией, употребляют токсичные вещества или имеют проблемы с психикой. Это опасно и для них самих, и для окружающих.
Но один 37-летний житель Белгородского района решил, что на него закон не распространяется. Он имел водительские права и спокойно ездил, хотя имел диагноз «параноидная шизофрения» и состоял на диспансерном учёте у психиатра.
Прокуратура направила материалы в суд, но мужчина своей вины признавать не стал. Он подтвердил наличие диагноза, но объяснил, что не считает, будто заболевание влияет на характер его езды и на безопасность вождения, а потому просил отказать в удовлетворении иска.
Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил административный иск. Водительские права белгородца аннулировали, нарушителя обязали сдать удостоверение.
Параноидная шизофрения — разновидность шизофрении, при которой преобладают признаки бреда или галлюцинаций.