Кричал на всю улицу и ругался: мужчине с мая не восстанавливают «коробки» в Белгороде

Posted 21 октября, 07:31
Published 21 октября, 07:31
Modified 21 октября, 07:33
Updated 21 октября, 07:33
На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о требовании мужчины, которого встретил чиновник на месте прямого попадания снаряда в частный дом в Белгороде.
«Мужчина ругался, кричал плохими словами на всю улицу», — начал глава областного правительства.
После того как губернатор и мэр Валентин Демидов осмотрели место прямого попадания в детскую комнату, они вернулись к мужчине, который активно жаловался.
Оказалось, что его «с мая не восстанавливают окна» было не про жилой дом, а про два сарая даже без крыш. Как считает глава правительства, несуществующие недостроенные «коробки», которые были брошены уже 10 лет.
«Когда слушаешь крики на всю улицу, кажется, что он живёт с детьми, послушаешь: без крыши, всё брошенное, а когда мы зашли, там всё заваленное, репейники и эти два странных сооружения, в которых ещё непонятна причина отсутствия окон», — поделился чиновник.