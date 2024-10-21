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Posted 21 октября, 07:31

Published 21 октября, 07:31

Modified 21 октября, 07:33

Updated 21 октября, 07:33

Белгородец требует восстановить окна в недостроях на своём участке

Кричал на всю улицу и ругался: мужчине с мая не восстанавливают «коробки» в Белгороде

21 октября 2024, 07:31
Фото: 1MI

Белгородец требует восстановить окна в недостроях на своём участке

Сюжет
Обстрел
Вячеславу Гладкову пожаловались на то, что с мая не могут вставить новые окна мужчине в недостроенные «коробки». На участке пострадавшего два строения без крыш и окон, это не считается постройками.

На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о требовании мужчины, которого встретил чиновник на месте прямого попадания снаряда в частный дом в Белгороде.

«Мужчина ругался, кричал плохими словами на всю улицу», — начал глава областного правительства.

После того как губернатор и мэр Валентин Демидов осмотрели место прямого попадания в детскую комнату, они вернулись к мужчине, который активно жаловался.

Оказалось, что его «с мая не восстанавливают окна» было не про жилой дом, а про два сарая даже без крыш. Как считает глава правительства, несуществующие недостроенные «коробки», которые были брошены уже 10 лет.

«Когда слушаешь крики на всю улицу, кажется, что он живёт с детьми, послушаешь: без крыши, всё брошенное, а когда мы зашли, там всё заваленное, репейники и эти два странных сооружения, в которых ещё непонятна причина отсутствия окон», — поделился чиновник.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Правительство#Белгород#Обстрел#Прямое попадание
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