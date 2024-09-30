У Куташовой новый зам: под Белгородом назначили руководителя комитета строительства

Это уже третье назначение в администрации Белгородского района за 2024 год. Так, в январе должность главного архитектора занял Антон Лупандин, в феврале Сергей Власов стал первым замглавы, а в сентябре комитет экономразвития возглавил Владимир Мерзликин.