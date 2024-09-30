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Posted 30 сентября, 08:17

Published 30 сентября, 08:17

Modified 30 сентября, 08:17

Updated 30 сентября, 08:17

Андрей Хорош

У Куташовой новый зам: под Белгородом назначили руководителя комитета строительства

30 сентября 2024, 08:17
Фото: страница Анны Куташовой
Андрей Хорош

В Белгородском районе назначили ещё одного заместителя главы администрации

Сюжет
Кадровые перестановки
В администрации Белгородского района произошли кадровые перестановки. На должность заместителя главы муниципалитета назначили Андрея Хороша, отметила Анна Куташова.

Андрей Хорош занял должность заместителя главы Белгородского района — руководителя комитета строительства администрации. Об этом стало известно сегодня, 30 сентября.

Известно, что ранее чиновник работал руководителем инспекции муниципального и технического контроля.

Это уже третье назначение в администрации Белгородского района за 2024 год. Так, в январе должность главного архитектора занял Антон Лупандин, в феврале Сергей Власов стал первым замглавы, а в сентябре комитет экономразвития возглавил Владимир Мерзликин.

Место зама Куташовой в Белгородском районе занял бывший чиновник из мэрии Белгорода
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#Александра Склярова#Белгородская область#Политика#Белгородский район#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Заместитель#Белгород#Анна Куташова
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