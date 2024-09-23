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Posted 23 сентября, 07:18

Published 23 сентября, 07:18

Modified 23 сентября, 07:18

Updated 23 сентября, 07:18

Владимир Мерзликин

Место зама Куташовой в Белгородском районе занял бывший чиновник из мэрии Белгорода

23 сентября 2024, 07:18
Фото: Telegram-канал Анны Куташовой
Владимир Мерзликин

Владимир Мерзликин возглавил комитет экономразвития в Белгородском районе

Сюжет
Назначение
Новым заместителем главы Белгородского района стал Владимир Мерзликин — управленец с более чем десятилетним стажем работы на госслужбе. Ранее он уже занимал руководящие должности в администрациях Белгорода и Корочанского района.

Владимир Мерзликин назначен на должность руководителя комитета экономического развития администрации Белгородского района. Об этом решении объявила глава муниципалитета Анна Куташова.

Мерзликин уже более десяти лет работает на государственной и муниципальной службе. Он работал в мэрии Белгорода: возглавлял управление молодёжной политики и аппарат администрации города. Затем он стал заместителем главы по экономическому развитию, агропромышленному комплексу и воспроизводству окружающей среды в Корочанском районе.

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#Валерия Колесникова#Экономика#Белгородский район#Администрация#Назначение#Белгород#Владимир мерзликин#Анна Куташова
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