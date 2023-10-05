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Алексей Дыбов

Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг

5 октября 2023, 13:20
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
Алексей Дыбов
5 октября местный совет депутатов переизбрал Алексея Дыбова на должность главы администрации. Он руководит округом с 2012 года, сообщили в региональном правительстве.

В должности главы Валуйского горокруга остался Алексей Дыбов. Местный совет депутатов переизбрал его сегодня, 5 октября. Он руководит муниципалитетом с 2012 года.

Как сообщается, выбирали из троих кандидатов. Предпочтение отдали стратегии, предложенной действующим главой. По словам Дыбова, главная цель — достойный уровень жизни населения, а также безопасность валуйчан.

Алексей Дыбов родился в 1961 году в селе Лесное Уколово Красненского района. Имеет медицинское, экономическое и юридическое образование. 10 лет он работал фельдшером, затем курировал социально-культурное развитие района, стал первым замглавы администрации местного самоуправления по отраслевому развитию. Руководил муниципалитетом с 2008 по 2012 год, а потом стал главой Валуйского горокруга.

Ранее в приграничном Грайворонском горокруге тоже не стали менять главу. Им остался Геннадий Бондарев, который будет возглавлять муниципалитет. Аналогично — в Новооскольском горокруге. В должности главы администрации остался Андрей Гриднев.

В приграничном округе в Белгородской области не стали менять главу
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#Белгородская область#Администрация#Алексей дыбов#Власть#Белгород#Наталья Корявых#Валуйский горокруг
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