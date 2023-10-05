Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг

Алексей Дыбов родился в 1961 году в селе Лесное Уколово Красненского района. Имеет медицинское, экономическое и юридическое образование. 10 лет он работал фельдшером, затем курировал социально-культурное развитие района, стал первым замглавы администрации местного самоуправления по отраслевому развитию. Руководил муниципалитетом с 2008 по 2012 год, а потом стал главой Валуйского горокруга.