Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В должности главы Валуйского горокруга остался Алексей Дыбов. Местный совет депутатов переизбрал его сегодня, 5 октября. Он руководит муниципалитетом с 2012 года.
Как сообщается, выбирали из троих кандидатов. Предпочтение отдали стратегии, предложенной действующим главой. По словам Дыбова, главная цель — достойный уровень жизни населения, а также безопасность валуйчан.
Алексей Дыбов родился в 1961 году в селе Лесное Уколово Красненского района. Имеет медицинское, экономическое и юридическое образование. 10 лет он работал фельдшером, затем курировал социально-культурное развитие района, стал первым замглавы администрации местного самоуправления по отраслевому развитию. Руководил муниципалитетом с 2008 по 2012 год, а потом стал главой Валуйского горокруга.
Ранее в приграничном Грайворонском горокруге тоже не стали менять главу. Им остался Геннадий Бондарев, который будет возглавлять муниципалитет. Аналогично — в Новооскольском горокруге. В должности главы администрации остался Андрей Гриднев.