День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Галина Руденко перешла с должности главы Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге на пост первого заместителя главы администрации Красногвардейского района. О перестановке сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях.
Ранее Бел.Ру стало известно от источника о планируемом переходе Руденко на должность главы Красногвардейского района. Бывшая глава района Анна Куташова после 11 сентября приступит к исполнению обязанностей главы Белгородского района — 29 августа эту должность покинул Владимир Перцев.
Галина Руденко занимала пост главы приграничной Муромской территориальной администрации с марта 2020 года. В 2022 году она вместе с главой Журавлёвки Анжеликой Самойловой доставила в регион благодатный огонь перед Пасхой. Ответственную миссию им поручили, так как они показали «отвагу и силу духа», оставаясь на своих постах в тяжёлое время в приграничье, отметил Вячеслав Гладков. Помимо этого, Руденко ранее получила благодарственное письмо от от военных за помощь.