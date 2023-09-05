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Галина Руденко

День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?

5 сентября 2023, 11:49
Фото: страница Галины Руденко в соцсети
Галина Руденко

Галина Руденко заняла пост первого замглавы Красногвардейского района

О новом назначении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Галина Руденко перешла с должности главы Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге на пост первого заместителя главы администрации Красногвардейского района. О перестановке сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях.

Ранее Бел.Ру стало известно от источника о планируемом переходе Руденко на должность главы Красногвардейского района. Бывшая глава района Анна Куташова после 11 сентября приступит к исполнению обязанностей главы Белгородского района — 29 августа эту должность покинул Владимир Перцев.

Галина Руденко занимала пост главы приграничной Муромской территориальной администрации с марта 2020 года. В 2022 году она вместе с главой Журавлёвки Анжеликой Самойловой доставила в регион благодатный огонь перед Пасхой. Ответственную миссию им поручили, так как они показали «отвагу и силу духа», оставаясь на своих постах в тяжёлое время в приграничье, отметил Вячеслав Гладков. Помимо этого, Руденко ранее получила благодарственное письмо от от военных за помощь.

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