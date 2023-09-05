День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?

Галина Руденко занимала пост главы приграничной Муромской территориальной администрации с марта 2020 года. В 2022 году она вместе с главой Журавлёвки Анжеликой Самойловой доставила в регион благодатный огонь перед Пасхой. Ответственную миссию им поручили, так как они показали «отвагу и силу духа», оставаясь на своих постах в тяжёлое время в приграничье, отметил Вячеслав Гладков. Помимо этого, Руденко ранее получила благодарственное письмо от от военных за помощь.