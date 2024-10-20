Охранник ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье

Под обстрел попали Шебекино и Новая Таволжанка. В последней окна, крыши и заборы, а также надворные постройки пострадали в четырёх частных домах, осколками посекло машину. В Шебекино в одном доме полностью сгорели комната и чердак, есть повреждения ещё в трёх домах.