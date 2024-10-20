Охранник ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье

Posted 20 октября, 19:54
Published 20 октября, 19:54
Modified 20 октября, 19:57
Updated 20 октября, 19:57
Беспилотник атаковал сельхозпредприятие в селе Грузское Борисовского района. Охранник получил минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения лица, ног и одной руки. На скорой помощи его отвезли в областную клиническую больницу. На объекте повреждён газопровод.
Под обстрел попали Шебекино и Новая Таволжанка. В последней окна, крыши и заборы, а также надворные постройки пострадали в четырёх частных домах, осколками посекло машину. В Шебекино в одном доме полностью сгорели комната и чердак, есть повреждения ещё в трёх домах.
В Волоконовском районе ВСУ из артиллерии обстреляли село Тишанка. Также населённый пункт атаковали дронами. Повреждён один соцобъект, в двух частных домах выбило окна и посекло фасады и заборы. В одном домовладении пострадал газопровод.
Подомовой обход проведут утром, информацию о последствиях будут уточнять.