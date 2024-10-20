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Posted 20 октября, 19:54

Published 20 октября, 19:54

Modified 20 октября, 19:57

Updated 20 октября, 19:57

Охранник ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье

Охранник ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье

20 октября 2024, 19:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Приграничье
В воскресенье под обстрелы и беспилотники попали четыре населённых пункта в Белгородской области. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал сельхозпредприятие в селе Грузское Борисовского района. Охранник получил минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения лица, ног и одной руки. На скорой помощи его отвезли в областную клиническую больницу. На объекте повреждён газопровод.

Под обстрел попали Шебекино и Новая Таволжанка. В последней окна, крыши и заборы, а также надворные постройки пострадали в четырёх частных домах, осколками посекло машину. В Шебекино в одном доме полностью сгорели комната и чердак, есть повреждения ещё в трёх домах.

В Волоконовском районе ВСУ из артиллерии обстреляли село Тишанка. Также населённый пункт атаковали дронами. Повреждён один соцобъект, в двух частных домах выбило окна и посекло фасады и заборы. В одном домовладении пострадал газопровод.

Подомовой обход проведут утром, информацию о последствиях будут уточнять.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Борисовский район#Новая таволжанка#Волоконовский район#Тишанка#Приграничье#Грузское#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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