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Posted 17 октября, 13:27

Published 17 октября, 13:27

Modified 17 октября, 13:29

Updated 17 октября, 13:29

Дроны «Баба-Яга» кошмарят белгородцев

«Сидим и молимся»: под Белгородом жители просят защиты от атак «Бабы-Яги»

17 октября 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Дроны «Баба-Яга» кошмарят белгородцев

Белгородцы из приграничных сёл просят защитить их от атак дронов

Сюжет
Приграничье
Белгородский район стал частой целью для атак ВСУ. Речь не только про обстрелы, но и про налёты дронов. Они кошмарят местных жителей круглосуточно, а спасения ждать неоткуда. Что предлагают жителям власти?

Жители Белгородского района просят помощи в борьбе с дронами «Баба-Яга». Особенно остро, по словам белгородцев, проблема стоит в сёлах Отрадное, Малиновка, Красный Октябрь и посёлке Октябрьский. Дроны буквально кошмарят местных жителей: и днём, и ночью разрушают дома, повреждают автомобили, страдают люди.

Появляются дроны «Баба-Яга», по словам белгородцев, как по расписанию, летают по одному и тому же маршруту, бьют в одни и те же места.

«Каждую ночь все сидят и молятся, чтоб она не сбросила [взрывное устройство] на наш дом! Автоматные очереди — непонятно из какого оружия — не могут её сбить!» — пишут жители района.

Глава муниципалитета Анна Куташова заявила, что Министерство обороны РФ вместе с правоохранительными органами принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Всё, что могут предложить жителям на данный момент — переезд в пункт временного размещения.

Но жить там селяне не хотят. Никто не желает менять своё жильё и имущество, взятые в ипотеку или кредит, на ПВР. А рекомендацию властей воздержаться от пользования личным транспортом местные жители вообще не понимают. Как в таком случае им добираться на работу, чтобы эти самые долги платить? А дроны атакуют и пассажирские автобусы, как было недавно в Октябрьском. Там пострадали восемь человек, четверо из которых — несовершеннолетние.

Поэтому белгородцы выбирают снимать жильё, компенсацию на которое получить не могут. Для этого необходимо, чтобы у основного дома были повреждены как минимум несущие конструкции, что подтвердила Куташова.

«Получается, сидите дома, пока его не разнесло. Предлагают только ПВР, но не все смогут жить там с детьми. Люди, которые имеют свою крышу над головой, вынуждены отдавать большую часть зарплаты на съёмное жилье», — негодуют пользователи в соцсетях.
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