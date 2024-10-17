«Сидим и молимся»: под Белгородом жители просят защиты от атак «Бабы-Яги»

Но жить там селяне не хотят. Никто не желает менять своё жильё и имущество, взятые в ипотеку или кредит, на ПВР. А рекомендацию властей воздержаться от пользования личным транспортом местные жители вообще не понимают. Как в таком случае им добираться на работу, чтобы эти самые долги платить? А дроны атакуют и пассажирские автобусы, как было недавно в Октябрьском. Там пострадали восемь человек, четверо из которых — несовершеннолетние.