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Posted 15 октября, 14:42

Published 15 октября, 14:42

Modified 15 октября, 14:44

Updated 15 октября, 14:44

Нередко целью для дронов ВСУ в Белгородской области становятся автомобили

Белгородцев попросили отказаться от личных авто из-за участившихся атак FPV-дронов

15 октября 2024, 14:42
Фото: 1MI
Нередко целью для дронов ВСУ в Белгородской области становятся автомобили

Администрация обстреливаемого Октябрьского обратилась к белгородцам

Сюжет
Автомобили
Жителей Октябрьского просят не использовать автомобильный транспорт без особой надобности. Машины лучше убрать в безопасное место. Причина — участившиеся атаки дронов, сообщили в администрации посёлка.

Белгородцев из посёлка Октябрьский попросили пока отказаться от личных авто, если нет особой надобности. Машины рекомендуют убрать в безопасное место.

Соответствующее обращение к местным жителям опубликовала администрация посёлка. Белгородцев просят отказаться от личного транспорта из-за участившихся атак FPV-дронов, в результате которых машины получают сильные повреждения.

Напомним, что в Белгородском районе перекрыто пять участков дорог. Здесь обнаружили мины «лепесток», которые ВСУ сбросили с беспилотников.

Утром стало известно, что в Октябрьском в результате атаки пострадал мирный житель. Он получил ранения, когда ВСУ сбросили с беспилотника на дом взрывное устройство. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Автомобили#Белгородский район#Октябрьский#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Беспилотники
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