Белгородцев попросили отказаться от личных авто из-за участившихся атак FPV-дронов

Posted 15 октября, 14:42
Published 15 октября, 14:42
Modified 15 октября, 14:44
Updated 15 октября, 14:44
Белгородцев из посёлка Октябрьский попросили пока отказаться от личных авто, если нет особой надобности. Машины рекомендуют убрать в безопасное место.
Соответствующее обращение к местным жителям опубликовала администрация посёлка. Белгородцев просят отказаться от личного транспорта из-за участившихся атак FPV-дронов, в результате которых машины получают сильные повреждения.
Напомним, что в Белгородском районе перекрыто пять участков дорог. Здесь обнаружили мины «лепесток», которые ВСУ сбросили с беспилотников.
Утром стало известно, что в Октябрьском в результате атаки пострадал мирный житель. Он получил ранения, когда ВСУ сбросили с беспилотника на дом взрывное устройство. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.