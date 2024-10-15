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Posted 15 октября, 07:33

Published 15 октября, 07:33

Modified 15 октября, 07:33

Updated 15 октября, 07:33

Дорогу под Белгородом заминировали «лепестками»

Заминированная «лепестками» дорога под Белгородом остаётся перекрытой

15 октября 2024, 07:33
Фото: 1MI
Дорогу под Белгородом заминировали «лепестками»

ВСУ выпустили по Белгородской области 21 снаряд и 10 БПЛА

Сюжет
Мина
Под удар накануне попали четыре района. Есть разрушения, ранены двое мирных жителей. Кроме того, ВСУ заминировали дорогу в Белгородском районе, напомнили в оперштабе.

14 октября ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. В общей сложности по региону за сутки выпустили 21 снаряд и 10 беспилотников.

Ранены двое мирных жителей. Один из них был за рулём грузовика, когда попал под удар БПЛА. Второй пострадал, когда на дом с беспилотника сбросили взрывное устройство.

Мужчины остаются в больницах. Состояние пострадавших оценивают как тяжёлое.

Кроме того, в Белгородском районе ВСУ с помощью дронов сбросили мины «лепесток» на дорогу. Участок всё ещё перекрыт. Накануне на опасной дороге подорвался автомобиль.

В результате вчерашних атак в Белгородском районе разрушения выявили в четырёх частных домах, двух надворных постройках. Повреждены 13 машин, инфраструктурный объект связи, газовая труба.

В Шебекинском горокруге после нескольких атак разрушения выявили только в одном частном доме.

Под удар также попали Грайворонский округ и Краснояружский район, но последствий здесь нет, говорится в сводке оперштаба.

Дорогу под Белгородом заминировали «лепестками», движение перекрыто
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