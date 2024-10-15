Заминированная «лепестками» дорога под Белгородом остаётся перекрытой

Posted 15 октября, 07:33
Published 15 октября, 07:33
Modified 15 октября, 07:33
Updated 15 октября, 07:33
14 октября ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. В общей сложности по региону за сутки выпустили 21 снаряд и 10 беспилотников.
Ранены двое мирных жителей. Один из них был за рулём грузовика, когда попал под удар БПЛА. Второй пострадал, когда на дом с беспилотника сбросили взрывное устройство.
Мужчины остаются в больницах. Состояние пострадавших оценивают как тяжёлое.
Кроме того, в Белгородском районе ВСУ с помощью дронов сбросили мины «лепесток» на дорогу. Участок всё ещё перекрыт. Накануне на опасной дороге подорвался автомобиль.
В результате вчерашних атак в Белгородском районе разрушения выявили в четырёх частных домах, двух надворных постройках. Повреждены 13 машин, инфраструктурный объект связи, газовая труба.
В Шебекинском горокруге после нескольких атак разрушения выявили только в одном частном доме.
Под удар также попали Грайворонский округ и Краснояружский район, но последствий здесь нет, говорится в сводке оперштаба.