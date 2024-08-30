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Последствия обстрела Октябрьского

Мужчина и женщина пострадали при обстреле под Белгородом

30 августа 2024, 14:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Октябрьского
ВСУ атаковали два населённых пункта Белгородской области, есть пострадавшие среди мирных жителей — их пришлось госпитализировать. Подробности атак сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В результате обстрела посёлка Октябрьский Белгородского района пострадали женщина и мужчина. Их с осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.

В посёлке повреждения получили кровля, фасад и остекление торгового объекта, а также четыре авто. Пятая машина полностью сгорела.

В селе Дунайка Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал «Газель», из-за чего в ней пробило крышу и выбило стёкла.

Последствия обстрела ОктябрьскогоПоследствия обстрела Октябрьского
Последствия обстрела ОктябрьскогоПоследствия обстрела Октябрьского
Последствия обстрела Октябрьского
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Отметим, что за сегодняшний день ранения получили ещё четыре человека: житель села Петровка Белгородского района, глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, житель села Новое Волоконовского района и боец отряда самообороны. Их всех госпитализировали.

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