Мужчина и женщина пострадали при обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В результате обстрела посёлка Октябрьский Белгородского района пострадали женщина и мужчина. Их с осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.
В посёлке повреждения получили кровля, фасад и остекление торгового объекта, а также четыре авто. Пятая машина полностью сгорела.
В селе Дунайка Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал «Газель», из-за чего в ней пробило крышу и выбило стёкла.
Отметим, что за сегодняшний день ранения получили ещё четыре человека: житель села Петровка Белгородского района, глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, житель села Новое Волоконовского района и боец отряда самообороны. Их всех госпитализировали.