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Три человека ранены после атаки в Брянской области, в их числе — глава округа

ВСУ дважды атаковали село дронами-камикадзе: ранены глава округа, пожарный и водитель

27 августа 2024, 20:34
Фото: 1MI

Три человека ранены после атаки в Брянской области, в их числе — глава округа

Под удар попало село Курковичи. В первый раз произошёл пожар. При повторной атаке, когда на месте ЧП были глава муниципального округа и пожарные, пострадали три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Сюжет
Пожар

Атаке подверглось село Курковичи в Брянской области. По нему дважды ударили дронами-камикадзе.

При первой атаке произошёл пожар — загорелся жилой дом. При этом была угроза, что огонь перекинется на другие домовладения.

Когда на месте ЧП уже работали глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный и пожарные, произошла повторная атака. Ранены три человека: глава округа, сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель. Их госпитализировали.

Пожар в настоящее время потушили, угрозы распространения огня нет.

Напомним, что двое чиновников в начале июня пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Ранения получили сотрудники администрации Грайворонского горокруга.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Брянская область#Приграничье#Атака#СВО#Дроны-камикадзе
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