ВСУ дважды атаковали село дронами-камикадзе: ранены глава округа, пожарный и водитель

Три человека ранены после атаки в Брянской области, в их числе — глава округа

Под удар попало село Курковичи. В первый раз произошёл пожар. При повторной атаке, когда на месте ЧП были глава муниципального округа и пожарные, пострадали три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.