ВСУ дважды атаковали село дронами-камикадзе: ранены глава округа, пожарный и водитель

Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
Атаке подверглось село Курковичи в Брянской области. По нему дважды ударили дронами-камикадзе.
При первой атаке произошёл пожар — загорелся жилой дом. При этом была угроза, что огонь перекинется на другие домовладения.
Когда на месте ЧП уже работали глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный и пожарные, произошла повторная атака. Ранены три человека: глава округа, сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель. Их госпитализировали.
Пожар в настоящее время потушили, угрозы распространения огня нет.
Напомним, что двое чиновников в начале июня пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Ранения получили сотрудники администрации Грайворонского горокруга.