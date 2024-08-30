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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область

Боец самообороны выехал на спасение белгородца, но сам пострадал от атаки БПЛА

30 августа 2024, 10:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область

Двое мирных жителей ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Всего атакам беспилотников подверглись три населённых пункта. Есть разрушения.

Два человека пострадали в Белгородской области после атак дронов. Происшествие случилось в Волоконовском районе — в селе Новое.

Один мужчина пострадал после сброса двух взрывных устройств с БПЛА. Он получил осколочные ранения.

Для того, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, на место отправилась самооборона. В это время произошла повторная атака БПЛА. В итоге вдобавок пострадал один из бойцов отряда. Мужчина тоже получил осколочные ранения.

Кроме того, в селе повреждены автомобиль и частный дом после обеих атак.

Также под удар дронов попали ещё два села. В Байцурах Борисовского района разрушения есть в двух частных домах, в краснояружском Вязовом — в здании соцобъекта.

Добавим, что утром в результате атак БПЛА пострадали глава поселения и мирный житель. Происшествие случилось в Белгородском районе.

Ещё несколько человек пострадали накануне при обстрелах и атаках БПЛА. Один мирный житель погиб.

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую областьПоследствия атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия атаки БПЛА на Белгородскую областьПоследствия атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
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Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
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