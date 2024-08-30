Боец самообороны выехал на спасение белгородца, но сам пострадал от атаки БПЛА

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Два человека пострадали в Белгородской области после атак дронов. Происшествие случилось в Волоконовском районе — в селе Новое.
Один мужчина пострадал после сброса двух взрывных устройств с БПЛА. Он получил осколочные ранения.
Для того, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, на место отправилась самооборона. В это время произошла повторная атака БПЛА. В итоге вдобавок пострадал один из бойцов отряда. Мужчина тоже получил осколочные ранения.
Кроме того, в селе повреждены автомобиль и частный дом после обеих атак.
Также под удар дронов попали ещё два села. В Байцурах Борисовского района разрушения есть в двух частных домах, в краснояружском Вязовом — в здании соцобъекта.
Добавим, что утром в результате атак БПЛА пострадали глава поселения и мирный житель. Происшествие случилось в Белгородском районе.
Ещё несколько человек пострадали накануне при обстрелах и атаках БПЛА. Один мирный житель погиб.