В отношении глав трёх районов в Белгородской области проведут служебную проверку

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Глава региона Вячеслав Гладков потребовал провести служебную проверку в отношении глав Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов. По докладу властей, здесь недостаточно внимания уделили безопасности, в частности — тренировкам жителей при возможной угрозе.
Даю поручение провести служебное расследование в течение трёх дней и дать заключение на соответствие занимаемых должностей глав муниципалитетов, замов, которые отвечают за вопросы безопасности, за гражданскую оборону.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что бездействие глав администраций приводит к гибели людей, а в течение последних двух недель Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми.
Вопрос депремирования или объявления взысканий за невыполнения как требований законодательства в рамках гражданской защиты, так и прямых поручений высшего должностного лица.
Вячеслав Гладков