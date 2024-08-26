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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В указанных трёх районах недостаточно хорошо провели учения по ГО

В отношении глав трёх районов в Белгородской области проведут служебную проверку

26 августа 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
В указанных трёх районах недостаточно хорошо провели учения по ГО
Проверка начнётся после недостаточно хорошо проведённых учений по гражданской обороне. Речь идёт об Ивнянском, Прохоровском и Ракитянском районах.

Глава региона Вячеслав Гладков потребовал провести служебную проверку в отношении глав Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов. По докладу властей, здесь недостаточно внимания уделили безопасности, в частности — тренировкам жителей при возможной угрозе.

Даю поручение провести служебное расследование в течение трёх дней и дать заключение на соответствие занимаемых должностей глав муниципалитетов, замов, которые отвечают за вопросы безопасности, за гражданскую оборону.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что бездействие глав администраций приводит к гибели людей, а в течение последних двух недель Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми.

Вопрос депремирования или объявления взысканий за невыполнения как требований законодательства в рамках гражданской защиты, так и прямых поручений высшего должностного лица.
Вячеслав Гладков

Напомним, 25 августа под обстрел ВСУ попал посёлок Ракитное. Погибли пять человек, ранены ещё более 10, в том числе дети. Что касается Ивнянского района, по словам губернатора, он тоже стал прифронтовым.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Ивнянский район#Ракитянский район#Чиновники#Гражданская оборона#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Поручения#Служебное расследование
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