Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев отправился на обследование села Петровка после утренней атаки ВСУ 30 августа, но сам попал под удар. FPV-дрон атаковал боковую часть его автомобиля.
Главу поселения передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала его в горбольницу № 2 Белгорода. У Старцева диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Чтобы исключить осколочное ранение глазницы, его доставят в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.
Ещё один мужчина пострадал при утренней атаке, однако тогда житель отказался от медпомощи. Позже ему стало хуже, поэтому бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую районную больницу.
Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на голове, спине и бедре. Для дальнейшего лечения его перевели в областную клиническую больницу. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.