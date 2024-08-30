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Updated Сегодня, 08:08

Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев ранен после атаки ВСУ

Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?

30 августа 2024, 08:06
Фото: malinovskoe.gosuslugi.ru
Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев ранен после атаки ВСУ

Мирный житель и глава поселения под Белгородом пострадали при атаке ВСУ

Два мирных жителя, один из них — чиновник, пострадали при атаке ВСУ на Белгородский район. О состоянии раненых рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев отправился на обследование села Петровка после утренней атаки ВСУ 30 августа, но сам попал под удар. FPV-дрон атаковал боковую часть его автомобиля.

Главу поселения передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала его в горбольницу № 2 Белгорода. У Старцева диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Чтобы исключить осколочное ранение глазницы, его доставят в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.

Ещё один мужчина пострадал при утренней атаке, однако тогда житель отказался от медпомощи. Позже ему стало хуже, поэтому бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую районную больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на голове, спине и бедре. Для дальнейшего лечения его перевели в областную клиническую больницу. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев ранен после атаки ВСУГлава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев ранен после атаки ВСУ
Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев ранен после атаки ВСУ
Фото: malinovskoe.gosuslugi.ru
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