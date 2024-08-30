Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?

Главу поселения передали бригаде скорой помощи, которая транспортировала его в горбольницу № 2 Белгорода. У Старцева диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Чтобы исключить осколочное ранение глазницы, его доставят в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.