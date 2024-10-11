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Posted 11 октября, 10:12

Published 11 октября, 10:12

Modified 11 октября, 10:14

Updated 11 октября, 10:14

Выборы

«За» — 42,6%, 25% — воздержались: поддерживают ли белгородцы Демидова как мэра?

11 октября 2024, 10:12
Фото: 1MI
Выборы

Белгородцам рассказали, при каких итогах Демидова могут переизбрать на пост мэра

Сюжет
Выборы
В Белгороде проведут новый конкурс на пост мэра.Займёт ли должность новый кандидат или на нём останется Валентин Демидов, неизвестно. Редакция Бел.Ру провела среди своих читателей опрос, чтобы узнать, поддержат ли они нынешнего главу. Итог — реальному горсовету пришлось бы объявлять перевыборы.

17 января 2025 года в Белгороде за исполнение обязанностей возьмётся новый мэр. А может быть — и не новый. Валентин Демидов на данный момент занимает должность только второй год, а конкурс до окончания срока его службы на посту мэра всё же пройдёт из-за окончания работы последнего созыва горсовета. Сам Демидов стал главой администрации Белгорода после досрочного ухода с поста задержанного Антона Иванова.

Пока кандидаты готовят документы для участия в конкурсе, редакция Бел.Ру в преддверии выборов провела опрос среди своих читателей. Так «Демидов или не Демидов»? Вариантов ответа было три: голос за Валентина Демидова, голос против Валентина Демидова и ещё один для тех, кто просто хотел узнать итоги и «воздержались», — «я член горсовета и хочу посмотреть результаты».

В опросе приняли участие 1306 читателей канала. «Против» проголосовали 32,16% (420 человек), «за» — 42,65% (557 человек). Чуть больше четверти респондентов составили «горсовет».

Как видно, результаты сложно назвать кардинально отличающимися по количеству голосов, но превалирующая тенденция есть — действующего мэра читатели Бел.Ру переизбрали действующего мэра на новый срок.

Однако, если бы подобная ситуация сложилась на реальном голосовании горсовета, то пришлось бы начинать всё заново из-за действующего для него регламента. Так, чтобы Валентин Демидов снова занял пост главы администрации Белгорода, за него должны были проголосовать 870 человек из 1306 как минимум, т. е. две трети «избирателей».

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