«За» — 42,6%, 25% — воздержались: поддерживают ли белгородцы Демидова как мэра?

17 января 2025 года в Белгороде за исполнение обязанностей возьмётся новый мэр. А может быть — и не новый. Валентин Демидов на данный момент занимает должность только второй год, а конкурс до окончания срока его службы на посту мэра всё же пройдёт из-за окончания работы последнего созыва горсовета. Сам Демидов стал главой администрации Белгорода после досрочного ухода с поста задержанного Антона Иванова.