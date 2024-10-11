«За» — 42,6%, 25% — воздержались: поддерживают ли белгородцы Демидова как мэра?

Posted 11 октября, 10:12
Published 11 октября, 10:12
Modified 11 октября, 10:14
Updated 11 октября, 10:14
17 января 2025 года в Белгороде за исполнение обязанностей возьмётся новый мэр. А может быть — и не новый. Валентин Демидов на данный момент занимает должность только второй год, а конкурс до окончания срока его службы на посту мэра всё же пройдёт из-за окончания работы последнего созыва горсовета. Сам Демидов стал главой администрации Белгорода после досрочного ухода с поста задержанного Антона Иванова.
Пока кандидаты готовят документы для участия в конкурсе, редакция Бел.Ру в преддверии выборов провела опрос среди своих читателей. Так «Демидов или не Демидов»? Вариантов ответа было три: голос за Валентина Демидова, голос против Валентина Демидова и ещё один для тех, кто просто хотел узнать итоги и «воздержались», — «я член горсовета и хочу посмотреть результаты».
В опросе приняли участие 1306 читателей канала. «Против» проголосовали 32,16% (420 человек), «за» — 42,65% (557 человек). Чуть больше четверти респондентов составили «горсовет».
Как видно, результаты сложно назвать кардинально отличающимися по количеству голосов, но превалирующая тенденция есть — действующего мэра читатели Бел.Ру переизбрали действующего мэра на новый срок.
Однако, если бы подобная ситуация сложилась на реальном голосовании горсовета, то пришлось бы начинать всё заново из-за действующего для него регламента. Так, чтобы Валентин Демидов снова занял пост главы администрации Белгорода, за него должны были проголосовать 870 человек из 1306 как минимум, т. е. две трети «избирателей».