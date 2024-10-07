bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:13

Published 7 октября, 08:13

Modified 7 октября, 08:15

Updated 7 октября, 08:15

В Белгороде вновь проведут конкурс на должность мэра

В Белгороде скоро будет новый мэр?

7 октября 2024, 08:13
Фото: 1MI
В Белгороде вновь проведут конкурс на должность мэра

В Белгороде готовятся к конкурсу на должность главы городской администрации

Сюжет
Конкурс
В Белгороде собираются провести конкурс на замещение должности главы городской администрации, следует из проекта решения горсовета. Первый этап, предварительно, пройдёт уже 6 декабря. Кандидаты должны успеть подать документы до конца ноября.

В Белгороде готовятся объявить конкурс на должность главы городской администрации. Предварительно, кандидаты должны подать документы на участие в период с 5 по 29 ноября.

Согласно проекту решения горсовета, первый этап конкурса запланирован на 6 декабря 2024 года. Второй этап, посвящённый изучению программ развития и проектов организации работы администрации Белгорода, состоится 11 декабря.

Сейчас администрацию Белгорода возглавляет Валентин Демидов. Он сначала стал врио после добровольного ухода бывшего мэра Антона Иванова, которого позже обвинили в взяточничестве.

К корму — значки: какой автомат появился в центре Белгорода?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вновь большой успех: один из лучших учителей России работает в белгородской школеСтатистику не ведут: в ЗАГСе не знают, сколько детей до 16 лет стали мужем и женойБелгородцы смогут сыграть в большие шахматы в новом сквере
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Конкурс#Глава администрации#Мэр#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь