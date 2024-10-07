В Белгороде скоро будет новый мэр?

Posted 7 октября, 08:13
Published 7 октября, 08:13
Modified 7 октября, 08:15
Updated 7 октября, 08:15
В Белгороде готовятся объявить конкурс на должность главы городской администрации. Предварительно, кандидаты должны подать документы на участие в период с 5 по 29 ноября.
Согласно проекту решения горсовета, первый этап конкурса запланирован на 6 декабря 2024 года. Второй этап, посвящённый изучению программ развития и проектов организации работы администрации Белгорода, состоится 11 декабря.
Сейчас администрацию Белгорода возглавляет Валентин Демидов. Он сначала стал врио после добровольного ухода бывшего мэра Антона Иванова, которого позже обвинили в взяточничестве.