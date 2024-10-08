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Posted 8 октября, 07:54

Published 8 октября, 07:54

Modified 8 октября, 07:56

Updated 8 октября, 07:56

Последствия обстрелов Белгорода

Долетели и до Белгорода: почему в городе было громко и есть ли последствия?

8 октября 2024, 07:54
Фото: bel.ru
Последствия обстрелов Белгорода

ВСУ выпустили по Белгородской области 99 боеприпасов и 45 БПЛА

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Новости Белгорода
За сутки Белгородскую область атаковали с помощью 99 боеприпасов и 45 БПЛА, часть из которых была сбита. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранены два мирных жителя, говорится в сводке оперштаба.

За последние 24 часа один человек пострадал в Грайворонском округе. Водителя сельхозтехники в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. В округе повреждены одно домовладение, линия газоснабжения, два грузовых авто, один из которых полностью сгорел.

Ещё один мужчина попал в ту же больницу в результате атаки на Белгородский район. Его состояние также оценивается как средней степени тяжести. В районе сгорела одна квартира, повреждена вторая и две машины.

Под ударом оказался и Белгород. Нам областным центром сбили шесть БПЛА, осколки повредили один автомобиль. Последствия атак беспилотников есть и в Волоконовском районе, там повреждены вход и остекление соцобъекта.

Социальный объект и линия электропередач повреждены в Краснояружском районе, а в Шебекинском округе за сутки разрушения получили девять частных домов, четыре легковушки и линия газоснабжения.

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