Долетели и до Белгорода: почему в городе было громко и есть ли последствия?

Posted 8 октября, 07:54
Published 8 октября, 07:54
Modified 8 октября, 07:56
Updated 8 октября, 07:56
За последние 24 часа один человек пострадал в Грайворонском округе. Водителя сельхозтехники в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. В округе повреждены одно домовладение, линия газоснабжения, два грузовых авто, один из которых полностью сгорел.
Ещё один мужчина попал в ту же больницу в результате атаки на Белгородский район. Его состояние также оценивается как средней степени тяжести. В районе сгорела одна квартира, повреждена вторая и две машины.
Под ударом оказался и Белгород. Нам областным центром сбили шесть БПЛА, осколки повредили один автомобиль. Последствия атак беспилотников есть и в Волоконовском районе, там повреждены вход и остекление соцобъекта.
Социальный объект и линия электропередач повреждены в Краснояружском районе, а в Шебекинском округе за сутки разрушения получили девять частных домов, четыре легковушки и линия газоснабжения.