Белгородка победила во Всероссийском конкурсе «Первый учитель»

Posted 6 октября, 07:23
Published 6 октября, 07:23
Modified 6 октября, 07:25
Updated 6 октября, 07:25
Вчера, 5 октября, в День учителя педагог начальных классов из Чернянки Светлана Радченко стала победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель». Об этом в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ещё один преподаватель — учитель истории из Губкина Игорь Гребенкин — вошёл в пятёрку лучших во Всероссийском конкурсе «Учитель года». В прошлом году такой же успех повторил белгородский учитель физики Михаил Ладных.
«Никогда ещё наше образование не достигало таких успехов. Я от всего сердца поздравляю победителей, призёров. И, конечно же, поздравляю всю Белгородскую область, потому что для нас с вами образование — это будущее наших детей. Поэтому вкладывались, вкладываемся и будем развивать образование, участвовать во всех современных, успешных проектах, которые позволяют развить таланты наших детей», — поздравил учителей глава региона.
Напомним, что благодарность от правительства РФ получила директор школы в Журавлёвке Ольга Самойлова, а мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума Евгений Русинов вошёл в десятку лучших педагогов колледжей и техникумов страны во Всероссийском конкурсе «Мастер года».