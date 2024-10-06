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Posted 6 октября, 07:23

Published 6 октября, 07:23

Modified 6 октября, 07:25

Updated 6 октября, 07:25

Белгородке Светлане Радченко вручили награду

Белгородка победила во Всероссийском конкурсе «Первый учитель»

6 октября 2024, 07:23
Фото: Министерство просвещения РФ
Белгородке Светлане Радченко вручили награду
Жительница региона работает в Чернянке учителем начальных классов. В рамках Всероссийского конкурса «Первый учитель» Светлана Радченко заняла первое место, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Вчера, 5 октября, в День учителя педагог начальных классов из Чернянки Светлана Радченко стала победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель». Об этом в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ещё один преподаватель — учитель истории из Губкина Игорь Гребенкин — вошёл в пятёрку лучших во Всероссийском конкурсе «Учитель года». В прошлом году такой же успех повторил белгородский учитель физики Михаил Ладных.

«Никогда ещё наше образование не достигало таких успехов. Я от всего сердца поздравляю победителей, призёров. И, конечно же, поздравляю всю Белгородскую область, потому что для нас с вами образование — это будущее наших детей. Поэтому вкладывались, вкладываемся и будем развивать образование, участвовать во всех современных, успешных проектах, которые позволяют развить таланты наших детей», — поздравил учителей глава региона.

Напомним, что благодарность от правительства РФ получила директор школы в Журавлёвке Ольга Самойлова, а мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума Евгений Русинов вошёл в десятку лучших педагогов колледжей и техникумов страны во Всероссийском конкурсе «Мастер года».

Вновь большой успех: один из лучших учителей России работает в белгородской школе
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#Александра Склярова#Белгородская область#День учителя#Учитель#Белгород
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