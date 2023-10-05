Белгородец попал в число пяти лучших учителей России

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя. В честь этого праздника в Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония награждения победителя и призёров конкурса «Учитель года — 2023». Одно из призовых мест занял учитель из Белгородской области — учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаил Ладных.
В начале октября белгородец вошёл в топ-15 лауреатов конкурса и прошёл в финал. За призовое место ему положено 500 тыс. рублей.
Победителем конкурса стал учитель русского языка и литературы при посольстве России в Иране Олег Янковский. В число четырёх призёров, помимо белгородца, также попали учитель физкультуры из ЛНР Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян и учитель английского языка из Чечни Бэлла Яндиева.