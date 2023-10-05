Белгородец попал в число пяти лучших учителей России

Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя. В честь этого праздника в Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония награждения победителя и призёров конкурса «Учитель года — 2023». Одно из призовых мест занял учитель из Белгородской области — учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаил Ладных.