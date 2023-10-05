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Михаил Ладных

Белгородец попал в число пяти лучших учителей России

5 октября 2023, 08:37
Фото: скриншот трансляции награждения призёров конкурса
Михаил Ладных

Белгородец занял призовое место во всероссийском конкурсе «Учитель года»

5 октября, в профессиональный праздник, стало известно, что учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаил Ладных занял призовое место во всероссийском конкурсе. Ему полагается приз в размере 500 тыс. рублей.

Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя. В честь этого праздника в Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония награждения победителя и призёров конкурса «Учитель года — 2023». Одно из призовых мест занял учитель из Белгородской области — учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаил Ладных.

В начале октября белгородец вошёл в топ-15 лауреатов конкурса и прошёл в финал. За призовое место ему положено 500 тыс. рублей.

Победителем конкурса стал учитель русского языка и литературы при посольстве России в Иране Олег Янковский. В число четырёх призёров, помимо белгородца, также попали учитель физкультуры из ЛНР Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян и учитель английского языка из Чечни Бэлла Яндиева.

Белгородца признали одним из лучших учителей России
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