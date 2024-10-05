bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 11:51

Published 5 октября, 11:51

Modified 5 октября, 11:53

Updated 5 октября, 11:53

В число шести призёров конкурса «Учитель года России» попал белгородец

Вновь большой успех: один из лучших учителей России работает в белгородской школе

5 октября 2024, 11:51
Фото: министерство образования Белгородской области
В число шести призёров конкурса «Учитель года России» попал белгородец

Белгородец вошёл в число призёров конкурса «Учитель года России — 2024»

Сюжет
Конкурс
В Москве назвали имена шести призёров главного педагогического конкурса страны «Учитель года России — 2024». В их число вошёл учитель истории и обществознания из Белгородской области, сообщает региональное министерство образования.

5 октября, в День учителя, подводят итоги главного педагогического конкурса страны. Сегодня в Москве назвали имена шести призёров.

В их число попал Игорь Гребёнкин — учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 2 с углублённым изучением отдельных предметов в Губкине.

Имя победителя конкурса назовут сегодня в Государственном Кремлёвском дворце.

Напомним, что в 2023 году одно из призовых мест всероссийского конкурса тоже досталось белгородцу — учителю физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаилу Ладных.

А накануне благодарность от правительства РФ получила директор школы в Журавлёвке Ольга Самойлова.

2 октября в России также отметили День работника среднего профессионального образования. По итогам Всероссийского конкурса «Мастер года» в число лучших десяти педагогов колледжей и техникумов страны вошёл Евгений Русинов, работающий в Чернянском агромеханическом техникуме Белгородской области мастером производственного обучения.

Евгений Гребёнкин попал в число шести призёров конкурса «Учитель года России» Евгений Гребёнкин попал в число шести призёров конкурса «Учитель года России»
Евгений Гребёнкин на региональном этапе конкурсаЕвгений Гребёнкин на региональном этапе конкурса
Евгений Гребёнкин попал в число шести призёров конкурса «Учитель года России» . Фото: министерство образования Белгородской области
Белгородец мог стать лучшим преподавателем СПО в РФ, но его обошёл Дмитрий Медведев
Узнать подробнее
Читайте также:
День учителя: педагоги со всей страны принимают поздравленияПутин отметил белгородских учителейДиректор белгородской школы получила благодарность от правительства РФ
#Инна Рогова#Белгородская область#Губкин#Конкурс#Образование#Учитель#Новости Белгорода#Учитель года#Белгород#Призёр
Подпишитесь