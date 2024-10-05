Вновь большой успех: один из лучших учителей России работает в белгородской школе

Posted 5 октября, 11:51
Published 5 октября, 11:51
Modified 5 октября, 11:53
Updated 5 октября, 11:53
5 октября, в День учителя, подводят итоги главного педагогического конкурса страны. Сегодня в Москве назвали имена шести призёров.
В их число попал Игорь Гребёнкин — учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 2 с углублённым изучением отдельных предметов в Губкине.
Имя победителя конкурса назовут сегодня в Государственном Кремлёвском дворце.
Напомним, что в 2023 году одно из призовых мест всероссийского конкурса тоже досталось белгородцу — учителю физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Михаилу Ладных.
А накануне благодарность от правительства РФ получила директор школы в Журавлёвке Ольга Самойлова.
2 октября в России также отметили День работника среднего профессионального образования. По итогам Всероссийского конкурса «Мастер года» в число лучших десяти педагогов колледжей и техникумов страны вошёл Евгений Русинов, работающий в Чернянском агромеханическом техникуме Белгородской области мастером производственного обучения.