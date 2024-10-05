Вновь большой успех: один из лучших учителей России работает в белгородской школе

2 октября в России также отметили День работника среднего профессионального образования. По итогам Всероссийского конкурса «Мастер года» в число лучших десяти педагогов колледжей и техникумов страны вошёл Евгений Русинов, работающий в Чернянском агромеханическом техникуме Белгородской области мастером производственного обучения.