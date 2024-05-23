Один миллион рублей вручили учителю года Белгородской области

Преподаватель истории Игорь Гребёнкин из школы № 2 города Губкина стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России». За это он получил сертификат на денежную премию в размере 1 млн рублей, ценный приз и символ конкурса — статуэтку Большого пеликана. На награждении присутствовал Вячеслав Гладков.