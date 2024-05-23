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Один миллион рублей вручили учителю года Белгородской области

Один миллион рублей вручили учителю года Белгородской области

23 мая 2024, 09:54
Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Белгородской области
Преподаватель истории Игорь Гребёнкин из школы № 2 города Губкина стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России», за это он получил денежную премию, ценный приз и символ конкурса. Об этом сообщает «‎Учительская газета».

Преподаватель истории Игорь Гребёнкин из школы № 2 города Губкина стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России». За это он получил сертификат на денежную премию в размере 1 млн рублей, ценный приз и символ конкурса — статуэтку Большого пеликана. На награждении присутствовал Вячеслав Гладков.

«Мы сегодня чествуем не только наших замечательных призеров и победителей, но и целые педагогические династии, молодых учителей. Это замечательное событие, потому что учитель — это дети, а дети — это наше с вами будущее», — сказал Гладков на церемонии.

Отметим, что в 2023 году учитель физики Михаил Ладных из образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года России» и вошёл в пятёрку лучших педагогов страны. Для передачи опыта был организован Белгородский форум учителей физики «Открытая физическая школа Михаила Ладных».

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