Один миллион рублей вручили учителю года Белгородской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Преподаватель истории Игорь Гребёнкин из школы № 2 города Губкина стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России». За это он получил сертификат на денежную премию в размере 1 млн рублей, ценный приз и символ конкурса — статуэтку Большого пеликана. На награждении присутствовал Вячеслав Гладков.
«Мы сегодня чествуем не только наших замечательных призеров и победителей, но и целые педагогические династии, молодых учителей. Это замечательное событие, потому что учитель — это дети, а дети — это наше с вами будущее», — сказал Гладков на церемонии.
Отметим, что в 2023 году учитель физики Михаил Ладных из образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года России» и вошёл в пятёрку лучших педагогов страны. Для передачи опыта был организован Белгородский форум учителей физики «Открытая физическая школа Михаила Ладных».