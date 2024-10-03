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Posted 3 октября, 15:13

Published 3 октября, 15:13

Modified 3 октября, 15:13

Updated 3 октября, 15:13

Путин встретился с преподавателями в преддверии Дня учителя

Путин отметил белгородских учителей

3 октября 2024, 15:13
Фото: 1MI
Путин встретился с преподавателями в преддверии Дня учителя
Сюжет
Новости Белгорода
К педагогам из приграничных регионов Владимир Путин обратился в ходе встречи с российскими учителями. Президент поблагодарил их за мужество и отвагу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема». В ходе встречи он вспомнил в том числе о педагогах из Белгородской, Курской и Брянской областей. Глава государства поблагодарил преподавателей за их мужество и отвагу.

«Отдельно хочу обратиться к вашим коллегами из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что среди финалистов проекта «Классная тема» есть и белгородка. Ксения Островская представляет гимназию № 22 Белгорода.

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