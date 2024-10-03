Путин отметил белгородских учителей

Posted 3 октября, 15:13
Published 3 октября, 15:13
Modified 3 октября, 15:13
Updated 3 октября, 15:13
Сегодня, 3 октября, президент России Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема». В ходе встречи он вспомнил в том числе о педагогах из Белгородской, Курской и Брянской областей. Глава государства поблагодарил преподавателей за их мужество и отвагу.
«Отдельно хочу обратиться к вашим коллегами из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской, Белгородской областей. В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию», — сказал Владимир Путин.
Напомним, что среди финалистов проекта «Классная тема» есть и белгородка. Ксения Островская представляет гимназию № 22 Белгорода.